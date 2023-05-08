Відправляють на штурми міксовані групи: росіяни хочуть за всяку ціну захопити Бахмут до 9 травня

Російська війська продовжують штурм Бахмута. Попри величезні втрати, вони намагаються повністю окупувати місто до 9 травня.

Про це 24 Каналу розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. За його словами, росіяни навіть змінили тактику штурмів, через великі втрати.

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Жорін заявив, що росіяни настільки хочуть встигнути до 9 травня, що не гребують будь-якими доступними методами. Не жаліючи особовий склад, вони відправляють на штурм міксовані групи, куди входять одночасно і вагнерівці, і регулярні війська російської армії.

Це пов’язано з великими втратами серед особового складу, але це їх не зупиняє. Вони мають абсолютно хворе бажання захопити місто до 9 травня. Проте у них нічого не вийде,

– наголосив військовий.

Максим Жорін про ситуацію у Бахмуті: дивитись відео

Жорін додав, що російська армія використовує всю номенклатуру боєприпасів: від осколково-фугасних до заборонених – шрапнелі, фосфор тощо. Також їхні заяви про "снарядний голод" не більше, ніж внутрішні суперечки. Росіяни використовують проти українських захисників усі доступні засоби ведення війни.

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