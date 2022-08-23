росіяни хочуть посунути українські війська від Херсона: що із цього вийде

Схоже на те, що командування військ противника таки стало потроху тихцем перехидати на Херсонський плацдарм підрозділи 5-ї та 35-ї загальновійськових армій. Я так розумію, вони серйозно вирішили відсунути наші війська від Херсона.

Окупантам припекло

Після нетривалого перегрупування своїх сил та засобів в районі Херсона та північніше нього противник перейшов до активних наступальних дій на напрямках Правдине – Таврійске та Олександрівка – Таврійське. Судячи зі всього, головним сенсом цих атак є прагнення відсунути українські війська від дороги Станіслав – Херсон на ділянці Широка Балка – Білозерка.

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За попередніми даними в атаках бере участь принаймні 2 БТГр зі складу 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії, підсилених окремими підрозділами 126-ї мотострілецької бригади 22-го армійського корпусу.

Окремо противник також намагався контратакувати з напрямку Зелений Гай – Благодатне та Киселівка – Благодатне (район Посад – Покровське) силами та засобами 22-го армійського корпусу за підтримки 1 БТГр зі складу 64-ї мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії.

Про результати цих контратак казати зарано, бо бої ще тривають. Однак їхній сенс цілком зрозумілий – командування військ противника прагне відсунути передові підрозділи ЗСУ на найбільш загрозливих, на його думку, ділянках Херсонського напрямку.

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ЗСУ вже напоготові

Не думаю, що ці атаки є чимось більшим у цьому контексті. На відміну від того, що відбувається західніше та південно-західніше Снігурівки.

Очевидно, що противник цією активністю прагне нівелювати можливості українського командування зманеврувати силами та засобами по фронту і підсилити лівий фланг свого тактичного угрупування, яке підійшло на ближні підступи до Херсона.

Це у вищий мірі наївно, але нехай пробують, якщо їм не має куди дівати з великими потугами поповнені резерви зі складу 5-ї та 35-ї загальновійськових армій або завелися "зайві" солдатики із військовою технікою. Бо за всіма ознаками командування Сил оборони України було готове до такого розвитку подій під Херсоном і очікувало на "контрнаступальну лихоманку" противника.

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