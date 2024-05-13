Перша велика битва: ЗМІ припустили, з якого міста може початися новий наступ Росії

10 травня окупанти почали прорвали кордон на півночі Харківщини, зайнявши кілька населених пунктів. У ЗМІ вважають, що незабаром може розгорнутися перша велика битва нового російського наступу.

Наразі ворог перебуває на підступах до Вовчанська. Звільнене від окупації восени 2022 року, це місто на Харківщині ризикує знову потрапити під контроль росіян. Частини трьох ворожих полків наближаються до населеного пункту.

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Вовчанськ знову у вогні

Битва за Вовчанськ, що розташований за 25 миль від Харкова, може стати першим великим боєм нової кампанії Росії на півночі.

Окупанти просуваються швидко. Можливо, через те, що українська оборона в місті та навколо нього тонша, ніж мала б бути, як про це заявив офіцер Денис Ярославський.

Російські спецназівці навмисне вишукують "дірки" в українських лініях у Вовчанську та навколо нього, аби визначити найбільш зручний напрямок для наступу. Так, окупантам найвигідніше підійти до міста з північного заходу, де річка Сіверський Донець утворює захисний бар’єр на правому фланзі росіян. Охоплення річки на шляху до Вовчанська "дає змогу противнику зберегти сили".

Де розташований Вовчанськ: дивіться на карту

Що задумав ворог насправді

Коли стало відомо про прорив кордону на півночі Харківщини, військові припускали, що дії росіян є передусім демонстративними, спрямованими на те, аби ввести в оману Сили оборони. Ворог прагнув, щоб українці перекинули свої бригади зі сходу на північ, аби полегшити для себе подальше просування на Донеччині.

Однак, у ЗМІ припускають, що рух окупантів на Харківщині може бути передвісником нового наступу. Тоді найближчими днями на Вовчанськ наступатимуть вже цілі полки.

Окремим показником того, що загарбники мають намір посилити наземний штурм міста, є його постійне бомбардування.

Наразі, зазначають у Forbes, зарано говорити, чи є російські атаки на північному кордоні відволікаючим маневром або початковими штурмами справжнього наступу.

Нагадаємо, що у Вовчанську залишається до 500 людей. Вчора внаслідок обстрілів з боку росіян в області загинуло 3 людей, ще 7 – поранені. За повідомленням прокуратури, у місті окупанти насильно утримують цивільних у підвалі.