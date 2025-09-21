Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Що відомо про бійку в Києві?
За даними поліції, 20 вересня близько 22:40 між двома компаніями сталася суперечка, яка переросла у сутичку. Бійка сталася на вулиці після закриття розважального закладу у Солом'янському районі.
Після того, як поліцейські прибули на місце події, вони припинили сутичку та доставили 9 учасників конфлікту до територіального підрозділу.
Вказується, що правоохоронці встановлюють інших учасників бійки, а також вирішують питання щодо кваліфікації цього інциденту.
Інші випадки бійок у Києві
Ввечері 8 січня у Печерському районі Києва сталася бійка. Тоді поліцейські затримали обох учасників конфлікту на місці інциденту. За попередньою інформацією, в одного з чоловіків при собі був пневматичний пістолет.
У Деснянському районі міста Києва в лютому сталася жорстока бійка між неповнолітніми. Тоді інформацію про бійку між підлітками на паркувальному майданчику одного з торгових центрів району поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж.
Увечері 12 травня у Дарницькому районі столиці відбулася бійка між неповнолітніми. Тоді між двома компаніями підлітків відбувся конфлікт, у ході якого неповнолітні вчинили штовханину та завдали ударів хлопцям, що перебували на терасі закладу.