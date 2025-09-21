Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про бійку в Києві?

За даними поліції, 20 вересня близько 22:40 між двома компаніями сталася суперечка, яка переросла у сутичку. Бійка сталася на вулиці після закриття розважального закладу у Солом'янському районі.

Після того, як поліцейські прибули на місце події, вони припинили сутичку та доставили 9 учасників конфлікту до територіального підрозділу.

Вказується, що правоохоронці встановлюють інших учасників бійки, а також вирішують питання щодо кваліфікації цього інциденту.

