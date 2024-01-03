Працівник "Львівобленерго" на роботі до смерті побив свого колегу
Джерело:ZAXID.NET
Бійка між чоловіками, що працювали у "Львівобленерго", сталася 2 січня на робочому місці. Внаслідок сутички помер один з її учасників – 39-річний чоловік.
Нападника, якому 52 роки, вже затримали правоохоронні органи та оголосили підозру. Чоловіку загрожує до 10 років тюрми.
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Бійка з фатальними наслідками
У поліції Львівщини зазначили, що 2 січня, приблизно о 21:00 на території підприємства, розташованого у Львові, між двома працівниками виник конфлікт.
Один з учасників суперечки – 52-річний житель Львівського району – вдарив кулаком свого співробітника – 39-річного жителя Львівщини.
Після завданого удару потерпілий впав на асфальт та вдарився головою, отримавши травми, від яких невдовзі помер.
Що кажуть у "Львівобленерго"
Більше деталей трагедії правоохоронці не розголошують.
ZAXID.NET зазначив, що унаслідок побиття загинув працівник "Львівобленерго". Проте, у самій ж компанії "Львівобленерго", як зазначили у виданні, немає інформації про згаданий випадок.
Поліція затримала чоловіка, а також йому повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження.
Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
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