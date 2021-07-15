Після нападу Олега Ляшка: прокуратура почала розслідування проти "слуги" Геруса

Ще у листопаді 2019 року колишній нардеп Олег Ляшко напав на чинного парламентаря від "Слуги народу" Андрія Геруса в аеропорту "Бориспіль". Тоді лідера "Радикальної партії" звинуватили у погрозах та насильстві щодо державного діяча. Тепер Офіс генпрокурора розпочав нове досудове розслідування – щодо фейкового повідомлення про побиття.

Екснардеп Купрій повідомив у мережі про новий поворот у справі щодо інциденту між Олегом Ляшком і Андрієм Герусом.

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Прокуратура почала розслідування проти Геруса

За словами Купрія, Офіс генпрокурора на підставі його заяви розпочав нове розслідування. Воно стосується "факту фейкового повідомлення Герусом слідству про нанесення йому тілесних ушкоджень".

Своє повідомлення нардеп підтвердив витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Витяг з ЄРДР щодо Геруса / Фото Віталія Купрія

Що каже сам Герус

Андрій Герус розповів 24 каналу, що поки "не в курсі інформації" про розслідування. Тож від коментарів наразі утримався.

Бійка Ляшка та Геруса: що відомо

Інцидент між політиками стався 6 листопада 2019 року. Тоді у залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль" радикал назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Ляшку не сподобалось те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. Герус і був автором відповідної поправки до закону.

У відповідь Герус звинуватив Ляшка у роботі на олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

Правоохоронці 7 листопада відкрили за фактом бійки Ляшка і Геруса кримінальне провадження про погрози та насильство щодо державного діяча.

18 листопада лідеру "Радикальної партії" вручили підозру. Вже 19 листопада у справі відбувся суд над Ляшком. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки народними депутатами Вікторією Сюмар (фракція "Європейська солідарність) і Михайлом Волинцем (фракція "Батьківщина").

Бійка Ляшка із Герусом: дивіться відео