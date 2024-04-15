Розглядали закон про "іноагентів": відео масової бійки в парламенті Грузії

У парламенті Грузії сталася бійка під час розгляду законопроєкту про "іноагентів". Депутат від партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі накинувся на лідера парламентської більшості, представника партії "Грузинська мрія" Мамуку Мдінарадзе під час його виступу.

Нагадаємо, що у 2023 парламент Грузії уже відхиляв законопроєкт Про прозорість іноземного впливу. Тоді через нього в країні спалахнули масові протести.

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Побилися через законопроєкт про "іноагентів"

У парламенті Грузії стався конфлікт під час розгляду законопроєкт щодо "іноагентів". Опозиційний депутат Олександр Елісашвілі напав на виконавчого секретаря партії "Грузинська мрія" та лідера парламентської більшості Мамуку Мдінарадзе під час його виступу щодо цього законопроєкту.

Сьогодні грузинські парламентарі розпочали його повторний розгляд, який був відкликаний внаслідок масштабних протестів весною 2023 року. Ініціативу знову внесено до парламенту минулого тижня з тим самим текстом, що й законопроєкт, який було відкликано раніше.

Опозиція виступає проти ухвалення цього закону та розгляду. Там наголошують, що через це Грузія віддалятиметься від ЄС. Вони також вважають, що влада використає його для тиску на незалежні ЗМІ, як це раніше сталося в Росії. Противники документа називають його "російським законом".

Президент країни Саломе Зурабішвілі заявила, що має намір накласти вето на закон. При цьому панівна коаліція має достатньо голосів у парламенті, щоб подолати його.

Так само як і під час розгляду законопроєкту минулого року, навколо парламенту зібралися протестувальники.

Інші новини Грузії

У Тбілісі 7 квітня пролунав потужний вибух. Відомо, що він пролунав поряд зі стрільбищем та магазином зброї Battleground. Внаслідок вибуху є загиблі.

Після виходу на Євро збірна Грузії відсвяткувала вихід на континентальну першість разом зі своїми вболівальниками на вулицях Тбілісі. Там вони нагадали світу про те, що Абхазія та Самачабло – це не Росія.

В перший день весни активісти у Грузії вирішили нагадати світу про воєнні злочини Росії, які та скоїла протягом 30 років. Вони вивісили банер із посиланням на петицію, де вимагають забрати членство країни-агресорки в ООН.

Цей закон дуже нагадує той, що чинний у Росії. Згідно з цим законом, ЗМІ та громадські організації, які отримують фінансування з-за кордону, можуть бути визнані "іноземними агентами".