Бійка в Раді: почубились "слуга" Сольський та Івченко – відео, фото
Джерело:телеграм "Апостроф"
У Верховній Раді 16 липня депутати знову почубились. Цього разу – нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко та "Слуга народу" Микола Сольський.
Інцидент трапився під час пленарного засідання Верховної Ради. На ньому, зокрема, мають голосувати щодо призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України.
До теми Призначення Монастирського та година запитань до уряду: онлайн-трансляція засідання Ради
У Раді знову почубились нардепи
Цього разу у бійці зчепилися нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко та "Слуга народу" Микола Сольський. Останній сильно вдарив кулаком по обличчю Івченка.
Чому депутати побились
За інформацією ЗМІ, нардепи стояли та розмовляли. Згодом помітили тільки удар в обличчя.
Після цього Івченко та Сольський відразу розійшлися. Між ними стали кілька нардепів,
– мовиться у повідомленні.
Інші нардепи не дозволили продовжити бійку Івченка та Сольського / Фото телеграм "Апострофа"
Нардепи заспокоювали своїх колег. Одні – Миколу Сольського. Натомість інші намагались заспокоїти Вадима Івченка, щоб не допустити нової агресії.
Депутати у Раді побились на пленарному засіданні: дивіться відео
Останні інциденти у Верховній Раді: коротко
- Наприкінці червня побились нардепи від "Слуги народу" Микола Тищенко та Олександр Куницький у Раді. Інцидент стався 29 червня у їдальні. За даними нардепа Олександра Дубінського, причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали по схемах поборів з моряків.
- 18 червня у Раді знову оскандалився одіозний представник "ОПЗЖ" Ілля Кива. Нардеп зняв штани просто у залі Верховної Ради.
- 17 червня у Раді сталася масова сутичка нардепів від "Слуги народу" і ОПЗЖ. Усе почалося через слова "слуги" Микити Потураєва про те, що народ має розстрілювати ОПЗЖ. Конфлікт почався під час розгляду питання про реформу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.