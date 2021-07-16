Бійка в Раді: почубились "слуга" Сольський та Івченко – відео, фото

У Верховній Раді 16 липня депутати знову почубились. Цього разу – нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко та "Слуга народу" Микола Сольський.

Інцидент трапився під час пленарного засідання Верховної Ради. На ньому, зокрема, мають голосувати щодо призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України.

До теми Призначення Монастирського та година запитань до уряду: онлайн-трансляція засідання Ради

У Раді знову почубились нардепи

Цього разу у бійці зчепилися нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко та "Слуга народу" Микола Сольський. Останній сильно вдарив кулаком по обличчю Івченка.

Чому депутати побились

За інформацією ЗМІ, нардепи стояли та розмовляли. Згодом помітили тільки удар в обличчя.

Після цього Івченко та Сольський відразу розійшлися. Між ними стали кілька нардепів,

– мовиться у повідомленні.



Інші нардепи не дозволили продовжити бійку Івченка та Сольського / Фото телеграм "Апострофа"

Нардепи заспокоювали своїх колег. Одні – Миколу Сольського. Натомість інші намагались заспокоїти Вадима Івченка, щоб не допустити нової агресії.

Депутати у Раді побились на пленарному засіданні: дивіться відео

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