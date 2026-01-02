Сутичка відбулася на очах у дітей та під крики жінок. Присутні намагалися розборонити чоловіків. Подробиці розповідає 24 Канал.

Що спричинило бійку?

На відео, поширеному в мережі, видно чоловіка, який поводив себе відверто агресивно й кидався на іншого.

Бійка на ВДНГ у Києві: дивіться відео з мережі 18+

Інцидент прокоментувала речниця поліції Києва Анна Страшок.

За словами заявника, конфлікт розпочався раптово, один з учасників посунув речі іншого,
– поінформувала вона.

У поліції уточнили, що деталі сутички в роздягальні з'ясують під час перевірки.

