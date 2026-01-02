Сутичка відбулася на очах у дітей та під крики жінок. Присутні намагалися розборонити чоловіків. Подробиці розповідає 24 Канал.
Актуально Мер Кіцмані у реанімації після конфлікту з 18-річним хлопцем
Що спричинило бійку?
На відео, поширеному в мережі, видно чоловіка, який поводив себе відверто агресивно й кидався на іншого.
Бійка на ВДНГ у Києві: дивіться відео з мережі 18+
Інцидент прокоментувала речниця поліції Києва Анна Страшок.
За словами заявника, конфлікт розпочався раптово, один з учасників посунув речі іншого,
– поінформувала вона.
У поліції уточнили, що деталі сутички в роздягальні з'ясують під час перевірки.
Більше про подібні інциденти в столиці
Нещодавно в Києві нетверезий чоловік, озброєний пістолетом, намагався скоїти напад на кав'ярню. Він вимагав гроші, однак працівниця закладу відмовилася виконати його вимоги. Після провальної спроби втечі зловмисника оперативно затримали правоохоронці.
Також у грудні в інтернеті з'явився відеозапис, на якому група школярів жорстоко била дівчинку.
А у вересні між двома компаніями виник конфлікт, який швидко переріс у бійку. Інцидент стався посеред вулиці після завершення роботи розважального закладу в Солом'янському районі столиці. Правоохоронці затримали дев'ятьох учасників конфлікту.