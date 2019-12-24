Бійка між посадовцями у Харкові: керівнику водоканалу повідомили про підозру

У Харкові посадовець "Харківводоканалу" напідпитку відлупцював свого колегу та поцупив автомобіль зі зброєю. Чоловікові повідомили про підозру.

Керівники підрозділів "Харківводоканалу" та "Жилкомсервісу" відпочивали разом зі своїми підлеглими, повідомляє пресслужба прокуратури Харкова.

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Між керівниками сталася сварка, яка переросла в бійку. Начальник підрозділу "Харківводоканалу" разом із приятелями побили керівника "Жилкомсервісу". Потім керівник водоканалу забрав ключі від авто побитого та поїхав на машині за межі Харкова.

Наступного дня зловмисник вирішив повернути автомобіль власнику. Домовившись із потерпілим про час і місце зустрічі, щоб повернути авто та обговорити ситуацію, яка склалась, зловмисник прибув на місце зустрічі. Але на керівника підрозділу "Харківводоканалу" вже чекала поліція. Правоохоронці за фактом інциденту вже розшукували його.



Посадовець "Харківводоканалу" побив свого колегу з "Жилкомсерсвісу" / Фото: Прокуратура Харківської області

У багажнику автомобіля була зброя, якою законно володіє керівник підрозділу "Жилкомсервісу". Зброю вилучили для проведення експертнизи.



Посадовець "Харківводоканалу" побив свого колегу з "Жилкомсерсвісу" / Фото: Прокуратура Харківської області

Начальнику підрозділу "Харківводоканал" повідомили про підозру в незаконному викраденні авто, вчинивши насильство.



Посадовець "Харківводоканал" побив свого колегу з "Жилкомсерсвісу" / Фото: Прокуратура Харківської області