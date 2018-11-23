Бійка у грязюці: київські комунальники влаштували колотнечу просто посеред вулиці
У Києві конфлікт комунальників переріс у сутичку на розібраному дорожньому полотні. Двоє чоловіків у помаранчевих жилетах влаштували бійку, під час якої повалялись у грязюці.
Відповідний інцидент свідок зафіксував на відео. Ролик з'явився в Telegram каналі "Kyiv LIVE".
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Це треба бачити! Серед комунальників розгорілися справжні пристрасті і вони вирішили покласти не асфальт, а один одного. Начистили один одному пики, повалялись у грязюці і – до роботи. Тепер зрозуміло, чому вулиці ремонтуються через одне місце і з перекошеними пиками,
– пишуть люди під відео.
На ролику видно, що двох комунальників розборонив третій. Після цього чоловіки втрьох приступили до виконання своєї роботи.
Дивіться відео: у Києві комунальники влаштували бійку