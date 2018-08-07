Бійка за участю зірки "Таксі" Самі Насері у Москві: відома причина сутички

В одному з клубів Москви французький актор, зірка фільмів "Таксі" Самі Насері побився з іншим відвідувачем закладу через мікрофон для караоке.

Про це повідомляє "Федеральне агентство новин" з посиланням на свої джерела.

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Зазначається, що конфлікт почався через мікрофон для караоке, який французький актор не поділив з білоруським відвідувачем закладу.

Наразі Насері успішно прооперували в одній з московських лікарень.

Також відомо, що справою наразі займається дільничний, проте поки ніхто не затриманий

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 серпня в Москві у караоке-барі Voice побили актора Самі Насері, внаслідок чого лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму.