Бійка за участю зірки "Таксі" Самі Насері у Москві: відома причина сутички
В одному з клубів Москви французький актор, зірка фільмів "Таксі" Самі Насері побився з іншим відвідувачем закладу через мікрофон для караоке.
Про це повідомляє "Федеральне агентство новин" з посиланням на свої джерела.
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Зазначається, що конфлікт почався через мікрофон для караоке, який французький актор не поділив з білоруським відвідувачем закладу.
Наразі Насері успішно прооперували в одній з московських лікарень.
Також відомо, що справою наразі займається дільничний, проте поки ніхто не затриманий
Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 серпня в Москві у караоке-барі Voice побили актора Самі Насері, внаслідок чого лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму.