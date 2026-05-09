"Азов" повертається до Маріуполя: як військові моніторять ситуацію в окупованому місті

Військовослужбовці 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" за допомогою розвідувальних комплексів патрулюють дороги на глибину близько 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Так, бійці можуть моніторити ситуацію в Маріуполі, зокрема, спостерігати за військовими цілями окупантів.

Про таке інформують в 1-му корпусі НГУ "Азов".

Як азовці поступово наближаються до Маріуполя?

Військові зазначаєть, що під постійним контролем розвідувально-ударних систем перебуває тимчасово окупований Маріуполь та військова інфраструктура російських сил.

Окупанти активно використовують дороги міста й навколишніх районів для перекидання живої сили, техніки та забезпечення своїх підрозділів.

У 1-му корпусі НГУ Азов заявили, що продовжують системно нищити логістичні маршрути ворога, формуючи так звану "санітарну зону" для російських військ.

"Азов" вже патрулює рідний Маріуполь. Поки з неба. Але далі буде,

– наголосили в корпусі.

Там додали, що дальність і масштаб ударів по тилових цілях противника надалі лише збільшуватимуться.

Що відомо про "Азов"?

"Азов" спочатку був створений як добровольчий батальйон у 2014 році, але згодом перетворився на один із найвідоміших і найбоєздатніших підрозділів українських сил оборони.

Його заснував у Бердянську Андрій Білецький. До формування тоді приєднувалися переважно футбольні ультрас і патріотично налаштована молодь.

Однією з перших важливих операцій "Азову" стало звільнення Маріуполя від проросійських сил у червні 2014 року. Росія активно створювала навколо підрозділу пропагандистські міфи ще з часу його формування, використовуючи тему націоналістичних поглядів його бійців. При цьому військові підрозділу роками готувалися до масштабної війни.

Нагадаємо! У 2022 році азовці стали одними з головних захисників Маріуполя та "Азовсталі", після чого частина військових потрапила в російський полон.

Яка ситуація у Маріуполі?

У ніч на 3 травня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вдарили по цілях у тимчасово окупованому Маріуполі. Одне з влучань припало на будівлю, де, за даними української сторони, розміщувалися російські військові.

Також було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури та дата-центр біля телевежі, через що в частині міста виникли перебої зі зв'язком і електропостачанням.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що після знищення кількох російських систем ППО окупанти посилили охорону території "Азовсталі". Водночас українська сторона припускає, що надалі там можуть діяти українські безпілотники.

Крім того, російські спецслужби намагаються виявити українське підпілля в окупованому Маріуполі. Однак, за наявними даними, більшість таких операцій ФСБ не дають результату. Повідомляється, що інколи російські силовики самі створюють провокації та залишають проукраїнські написи, щоб імітувати діяльність "руху опору”"