Що там із захистом, росіяни: бійці бригади "Маґура" показали ефектне збиття вертольоту Ка-52

Бійці 47 окремої механізованої бригади ЗСУ знищили черговий дорогоцінний вертоліт окупантів Ка-52. Українські воїни ліквідували "пташку" окупантів у районі Роботиного, що на Запоріжжі.

Українські бійці розповіли, що знищили російський вертоліт Ка-52 з ПЗРК, пише 24 Канал. Як повідомили в бригаді, це вже восьмий вертоліт Ка-52, який їм вдалося знищити.

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Захист від ракет знову не врятував вертоліт Ка-52

Українські воїни знищили Ка-52 зранку в четвер, 17 серпня. Також у мережі опублікували роботу наших бійців.

Як 47 бригада знищила російський вертоліт Ка-52: дивіться відео (Увага, на відео присутня нецензурна лексика)

"Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий "Алігатор". Один пуск з ПЗРК – ціль знищена. На рахунку наших бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52", – йдеться у повідомленні 47 ОМБр.

Варто зазначити, що Ка-52 вже вкотре не врятував розрекламований пропагандистами комплекс оборони вертольота "Витебск". Цей комплекс нібито дає максимальний захист від всіх можливих ракетних загроз.

Додамо, що 17 серпня Росія втратила щонайменше два вертольоти Ка-52. Ще один "Алігатор", вартість якого складає близько 16 мільйонів доларів, наші бійці збили на Бахмутському напрямку.

Росія стрімко втрачає вертольоти Ка-52