Тероборонівці показали, як окупанти "своих не бросают": епічне відео
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни продовжують зазнавати величезних втрат на війні в Україні. Попри це, вони й далі складають байки про "своих не бросаем".
Як правило, на людяність росіян сподіватися марно. Бійці 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ це ще раз довели.
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Після вибуху окупант кинувся навтьоки
Тероборонівці поширили відео з безпілотника, який вдало відпрацював по позиціях окупантів. На відео видно, що снаряд впав біля одного з загарбників, який, ймовірно, загинув.
Його побратим спершу теж лежав на землі, проте згодом, побачивши український БПЛА кинувся навтьоки. І байки росіян про "своих не бросаем" миттєво розвіялись, адже окупант просто втік з позиції, покинувши свого побратима вмирати.
Тероборонівці влучно відпрацювали по позиціях окупантів: відео
Успіхи ЗСУ на війні: останні новини
- За даними Генштабу ЗСУ, росіяни почали евакуювати людей з тимчасово окупованих територій. Зокрема, тікають колаборанти з сім'ями у Троїцькому районі Луганської області.
- Протягом доби українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах.
- Станом на 5 лютого ЗСУ вже ліквідували 131 290 загарбників. Тільки за минулу добу знешкодили щонайменше 700 окупантів.
- Мобілізовані російські військові відмовляються брати участь у бойових діях. За інформацією Генштабу, 600 окупантів поїхали назад у Росію станом на 3 лютого.