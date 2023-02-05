Тероборонівці показали, як окупанти "своих не бросают": епічне відео

Росіяни продовжують зазнавати величезних втрат на війні в Україні. Попри це, вони й далі складають байки про "своих не бросаем".

Як правило, на людяність росіян сподіватися марно. Бійці 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ це ще раз довели.

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Після вибуху окупант кинувся навтьоки

Тероборонівці поширили відео з безпілотника, який вдало відпрацював по позиціях окупантів. На відео видно, що снаряд впав біля одного з загарбників, який, ймовірно, загинув.

Його побратим спершу теж лежав на землі, проте згодом, побачивши український БПЛА кинувся навтьоки. І байки росіян про "своих не бросаем" миттєво розвіялись, адже окупант просто втік з позиції, покинувши свого побратима вмирати.

Тероборонівці влучно відпрацювали по позиціях окупантів: відео

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