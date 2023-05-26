Рейд Бєлгородщиною показав чималі прогалини російської армії: які насправді були цілі операції

Бійці Російського добровольчого корпусу та представники легіону "Свобода Росії" 24 травня вийшли з території Бєлгородської області. Вони успішно досягли цілей як в парадигмі українського контрнаступу, так і власних.

Про це 24 Каналу відзначив військовий експерт Роман Світан. Він наголосив на деяких важливих цифрах.

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Задачі виконані

Бійці РДК провели розвідку боєм, яка мала викривати вогневі позиції противника. Але ні їх, ні оборонних рубежів на території Бєлгородської області не було виявлено. Добровольці "звільнили" 42 квадратних кілометрів російської території і відступили на стартові позиції.

"Тому в парадигмі нашого контрнаступу задача виконана відмінно. Росіяни прийняли рішення зняти декілька підрозділів з лінії фронту в Україні і перекинути їх в Бєлгород", – відзначив Роман Світан.

Роман Світан про події в Бєлгороді: дивитись відео

Свої власні задачі добровольці теж виконали, зазначив військовий експерт. В першу чергу це стосується інформаційного розголосу про рух проти окупаційної влади Путіна, який прокотився на увесь світ. Плюс до цього тут вже прозвучали заявки і деякі претензії щодо майбутньої влади в Росії.

І цікаві цифри: за 2 дні штурмова рота "звільнила" 42 квадратних кілометрів російської території. А ОЗУ Пригожина за 9 місяців не може взяти 42 кілометри Бахмута: 40 взяли, а інші – ні та ще й тікають. Одна штурмова рота і десятки тисяч солдат. Це про те, як ми цінуємо українську землю, і як росіяни ставляться до своєї,

– відзначив Світан.

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