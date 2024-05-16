Бійці ССО на Харківщині взяли у полон російських військових

16 травня 2024, 13:27
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Джерело:

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ

Ворог продовжує наступальні операції на Харківщині, попри шалені втрати особового складу та техніки. Також частішають випадки, коли окупанти опиняються у полоні.

Так, українським захисникам в Харківській області вдалося захопити російських загарбників у полон. У майбутньому їх можуть обміняти на наших воїнів, які опинилися у ворожому полоні. 

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Окупанти потрапили у полон на Харківщині

Оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині. Під час операції 4 російських загарбників, які захопили цивільну будівлю та чинили опір, ліквідували. Ще двоє окупантів вирішили не повторювати долю своїх "побратимів", тому здалися в полон. 

На опублікованих кадрах видно, як у захоплену будівлю залетів FPV-дрон, після чого пролунав потужний вибух. Після цього українські захисники вирушили на зачистку й двоє окупантів потрапили в полон. 

Полонених окупантів очікує допит, а надалі – обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно,
– зазначили оператори ССО, залучені до оборони Харківщини.

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Бої на Харківщині: останні новини

  • У Генштабі ЗСУ вдень 16 травня повідомили, що на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Окрім того, плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися – зірвано.
  • З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована.
  • Володимир Зеленський 16 травня також провів засідання Ставки у Харкові. Президент України заслухав доповіді військового керівництва, а також проаналізував завдання та потреби кожної бригади, яка залучена до бойових дій на Харківщині.
  • Ігор Клименко повідомив, що у Вовчанську окупанти вдаються до нових воєнних злочинів. Так, російські військові беруть у полон цивільних. На жаль, вже відомо про перші розстріли мирних жителів.
  • Наразі у Вовчанську триває евакуація. Усіх цивільних, які лишаються у місті, закликають виїжджати, аби не наражати своє життя на небезпеку. 

Автор: Анжеліка Байбак