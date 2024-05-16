Бійці ССО на Харківщині взяли у полон російських військових

Ворог продовжує наступальні операції на Харківщині, попри шалені втрати особового складу та техніки. Також частішають випадки, коли окупанти опиняються у полоні.

Так, українським захисникам в Харківській області вдалося захопити російських загарбників у полон. У майбутньому їх можуть обміняти на наших воїнів, які опинилися у ворожому полоні.

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Окупанти потрапили у полон на Харківщині

Оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині. Під час операції 4 російських загарбників, які захопили цивільну будівлю та чинили опір, ліквідували. Ще двоє окупантів вирішили не повторювати долю своїх "побратимів", тому здалися в полон.

На опублікованих кадрах видно, як у захоплену будівлю залетів FPV-дрон, після чого пролунав потужний вибух. Після цього українські захисники вирушили на зачистку й двоє окупантів потрапили в полон.

Полонених окупантів очікує допит, а надалі – обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно,

– зазначили оператори ССО, залучені до оборони Харківщини.

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