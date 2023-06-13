Загнали у пастку, як щурів: бійці ССО дронами знищили окупантів, які пішли на штурм

Українські бійці ССО наочно продемонстрували важливість дронів у війні з російським агресорам. Українські воїни з філігранною точністю знищили загарбників, які намагалися захопити наші позиції.

Воїни ССО разом із побратимами-піхотинцями відбили атаку російських військових. Кадри бойової роботи зняли оператори БпЛА на південному напрямку.

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Ударні FPV-дрони ССО України знищують ворога

Воїни навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій (ССО) показали, як працюють по противнику, що штурмом намагався взяти позиції Сил оборони.

Після невдалого штурму противник здійснив другу спробу, але українські бійці також успішно її відбили.

Як ударні FPV-дрони ССО України знищують окупантів: дивіться відео

Під час бою надзвичайну ефективність продемонстрували оператори FPV-дронів ССО України. Попри намагання ворожих бійців сховатися в укриттях, багато із них були знищені ударами безпілотників.

Українські бійці спостерігали за окупантами, мов у комп'ютерній грі та атакували ворога, коли той був найбільш вразливий. Росіяни ховалися, як щурі, проте карма наздогнала їх.

Скільки окупантів знищили українські військові

Зранку 13 червня Генштаб ЗСУ традиційно оновив орієнтовні дані щодо втрат Росії у війні проти України. Станом на 475 день війни Росія вже втратила 216 650 військових.

Та втрати ворога можуть бути більшими, адже через інтенсивність боїв складно вести точну статистику. Також статистика не враховує поранених окупантів.

На Запоріжжі українські бійці вкотре вдарили по базі, де розташувалися російські окупанти. Нашим воїнам вдалося знищити ворожу техніку та особистий склад ворога у місті Приморськ. Там розташувалися кілька сотень кадирівців.

Кількість загиблих окупантів внаслідок удару поки що невідома. Проте на одній з баз, "Лазурній", на момент атаки перебували наближені до Рамзана Кадирова командири.

Останніми тижнями Сили оборони досягли чималих успіхів на Бахмутському напрямку. Також українські військові просунулись і на Торецькому напрямку.