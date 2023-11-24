Просунулися вглиб оборони ворога й завдали втрат: бійці показали штурм на Сватівському напрямку

Збройні Сили України продовжують давати відсіч російським окупантам. Бійці прикордонної групи "Сталевий кордон" показали, як штурмували позиції ворога на Сватівському напрямку.

Зазначимо, що на Сході тривають запеклі бої на всій лінії зіткнення. За даними Генштабу, протягом доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

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ЗСУ штурмують позиції ворога на Сватівському напрямку

У ДПСУ показали кадри, як українські захисники штурмували позиції ворога на Сватівському напрямку. У боях брали участь прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон".

Унаслідок успішних дій захисники просунулись в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку.

Як прикордонники зі "Сталевого кордону" проводили штурм: дивіться відео

До слова, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 24 листопада повідомили, що на Сватівському напрямку відмічається незадовільне тилове забезпечення підрозділів окупантів. Так, військовослужбовці одного з російських підрозділів повідомляють про погане забезпечення зимовим одягом, продовольством, водою тощо.

Яка ситуація на фронті