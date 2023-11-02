Бої у самому розпалі: Нетаньягу заявив про вхід військ Ізраїлю у Газу
Джерело:BBC
Прем'єр-міністр Ізраїлю розповів про успіхи ЦАХАЛ у війні проти ХАМАС. Він повідомив про значне просування Армії оборони Ізраїлю.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що єврейська держава перебуває "на піку битви". Про це він сказав 2 листопада.
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Що розповів Нетаньягу
За словами голови уряду єврейської держави, Ізраїль досяг вражаючих успіхів у війні проти палестинських бойовиків.
Ми перебуваємо на піку битви. Ми досягли вражаючих успіхів і пройшли околиці міста Газа,
– сказав він.
Нетаньягу заявив, що ізраїльські війська зараз просуваються та продовжать рухатися вперед у майбутньому. Він наголосив, що ЦАХАЛ ніщо не зупинить.
Ми будемо просуватися і перемагати, і ми зробимо це з Божою допомогою і за допомогою наших героїчних воїнів,
– наголосив ізраїльський прем'єр.
Що сказали в ЦАХАЛ
Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Халеві заявив, що ЦАХАЛ оточує Газу. За його словами, війська єврейської держави вже перебувають у цьому місті.
Ми пройшли ще один важливий етап у війні. Сили знаходяться в центрі північної частини Гази, діють у місті Газа, оточують його,
– сказав він.
Халеві заявив, що нині ЦАХАЛ воює у густонаселеній та складній міській зоні. Мовиться про ближні бої. Армія оборони Ізраїлю проводить точну розвідку та завдає ударів з моря та повітря, щоб допомогти наземним військам. За його словами, ізраїльські військові мають величезну перевагу над бойовиками ХАМАС. Халеві зауважив, що Армія оборони Ізраїлю застосовує у Газі менше половини своїх потужностей.
Останні новини про війну на Близькому Сході
- Нещодавно війська єврейської держави прорвали передню лінії оборони ХАМАС. Під час цього зіткнення був ліквідований командир протитанкового ракетного підрозділу палестинських бойовиків.
- Нагадаємо, головний редактор "Найкращого радіо" Цві Зільбер у коментарі 24 Каналу зауважив, що Армія оборони Ізраїлю просувається обережно та повільно. Згідно з оцінкою ізраїльського журналіста, у ЦАХАЛ "все йде непогано".
- Як повідомлялося раніше, посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що українців не вдалося забрати з Сектора Гази під час евакуації інших іноземців. Там перебувають понад 300 наших громадян, які не можуть виїхати звідти через постійні бомбардування району.