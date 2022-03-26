Бійці угруповання "Схід" знищили 60 росіян, 5 танків і відбили 4 атаки

В районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники надійно тримають займані рубежі. Сьогодні, 26 березня, українські воїни відбили 4 атаки російських військ.

Про це угруповання повідомило на своїй фейсбук-сторінці. Зауважимо, що станом на 20:00 наші війська ліквідували до 60 окупантів.

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Втрати ворога за 26 березня:

особового складу – до 60 осіб;

танки – 5 одиниць;

БМП (бойова машина піхоти) – 6 одиниць;

АТ – 1 одиниця.

Російські фашисти так й не зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю. Єдине, на що вони можуть розраховувати, так це ковдра з українського чорнозему після ситної вечері з наших куль та снарядів,

– написали на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Нагадаємо, що нещодавно угрупування захопило декілька російських БМП-3. Воїни пообіцяли, що невдовзі ворожа техніка почне стріляти в колишніх власників.