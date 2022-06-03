Бійці українського Інтернаціонального легіону прибули у Сєвєродонецьк: ЗМІ опублікували відео
Джерело:"Радіо Свобода"
Збройні Сили України тримають оборону в Сєвєродонецьку, який вже декілька днів штурмують росіяни. Для підкріплення українських сил до Сєвєродонецька прибув Інтернаціональний легіон.
Бійці Інтернаціонального легіону посилять штурмові групи ЗСУ
Видання "Радіо Свобода" опублікували відео з передової, де перебуває їх кореспондент Мар'ян Кушнір. Повідомляється, що ЗСУ намагаються закріпитися та підготуватися до контрнаступальних операцій.
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На допомогу українським воїнам приїхали підрозділи іноземців із різних країн світу, які добровільно сформували окремий спецпідрозділ.
На боці України воюють солдати з Австралії, Бразилії, Грузії, Франції та інших країни.
У сюжеті український військовослужбовець повідомив, що бійці Інтернаціонального легіону посилять штурмові групи ЗСУ. У Луганській обласній військовій адміністрації 3 червня підтвердили, що Іноземний легіон зайшов у Сєвєродонецьк.
Бійці Інтернаціонального легіону прибули у Сєвєродонецьк – відео
Яка ситуація у Сєвєродонецьку
- Збройні сили Росії після того, як окупували 95% території Луганської області, зосередили свої сили на захопленні Сєвєродонецька.
- Війська агресора 30 травня частково прорвали українську оборону та просунулись вглиб Сєвєродонецька. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ворог контролює більшу частину Сєвєродонецька.
- Станом на 1 червня, за даними Гайдая, загарбники окупували 80% території міста. Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили ситуацію у Сєвєродонецьку.
- Повідомлялося, що Росія встановила контроль над східною частиною міста. Окрім того, війська агресора закріплюються у центрі міста.
- Як повідомили в Офісі Президента, Україна контролює промзону. Ще 20% території Сєвєродонецька, за словами глави Луганської ОВА – це "сіра зона".
- 3 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни під прикриттям артилерії вели штурмові дії у східних районах міста. Ворог мав частковий успіх, але бої тривають.
- Водночас ЗСУ вдалося завадити росіянам захопити селища на Сєвєродонецькому напрямку. Йдеться про Метьолкіне та Білогорівку.
- У Міністерстві оборони України інформували, що ворог штурмує Сєвєродонецьк за підтримки авіації.
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