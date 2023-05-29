Вагнерівці виходять з міста, – Маляр про актуальну ситуацію у Бахмуті

Ворог суттєво знизив інтенсивність наступальних дій на Бахмутському напрямку. Також бійців ПВК "Вагнер" заміняють регулярні підрозділи країни-агресорки.

Детальніше про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, окупанти намагаються стабілізувати оборону на цьому напрямку.

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Однак, як наголосила Маляр, наші війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес.

Актуальна ситуація на Бахмутському напрямку

Інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилась.

Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак". На півночі передмістя Бахмута також відбувається заміна ворожих підрозділів. На півдні від Бахмута ворог робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи,

– відзвітувала Ганна Маляр.

Вона додала, що просування на флангах станом на 28 – 29 травня не здійснюється через виконання інших завдань.

Окупанти проводять ротацію

Нещодавно це підтвердив і речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він розповів, що вагнерівці потроху виходять з Бахмута. Він пояснив, що вони поводять себе як щурі, які тікають із корабля, який тоне.

У місті за 28 травня відбулося лише 1 боєзіткнення наших захисників з російськими загарбниками. Попри це, росіяни продовжують обстрілювати та завдавати вогневих ударів по Бахмуту.

Тим часом ЗСУ готуються до наступу

Череватий, як і Маляр. також сказав, що ЗСУ не поводили просувань по флангах на Бахмутському напрямку, адже йде "інша бойова робота", яка допоможе в майбутньому просуванні наших Сил оборони.