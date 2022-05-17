Бійці ЗСУ ефектно знищили російську батарею ЗРК "Бук": потужне відео

17 травня 2022 , 17:01
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Джерело:

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Триває 83 доба героїчного протистояння України російським загарбникам. Окупанти продовжують зазнавати втрат живої сили та техніки.

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України оприлюднило чергове потужне відео. У ньому видно, як наші захисники ефектно знищили ворожий самохідно-зенітний ракетний комплекс "Бук" разом з живою силою окупантів.

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Як палає російський "Бук"

У командуванні Десантно-штурмових військ підкреслили, що на відео зафіксовано, як українські воїни ДШВ спільно з іншими підрозділами Збройних Сил України знищили зенітний ракетний комплекс окупантів "Бук" разом з його військовою обслугою.

Дуже гарно горять ЗРК ворогів. Видовище, на яке можна дивитися вічно,
– підписало відео командування ДШВ ЗСУ.

До слова, вочевидь окупанти намагались заховатись у лісосмузі десь посеред українського поля, втім цього їм не вдалося – разом зі своїм ЗРК вони були знищені нашими захисниками.

ЗСУ знищили ворожий самохідно-зенітний ракетний комплекс "Бук": дивіться відео

 

Зазначається, що до ефектного удару по зенітному ракетному комплексу російських окупантів були залучені такі українські сили:

  • артилеристи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України;
  • 4-а окрема танкова бригада;
  • 27-а реактивна артилерійська бригада;
  • фахівці Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ також наголосили, що всі окупанти, які приїхали в Україну, щоб принести сюди "руський мір", назавжди залишаться на нашій священній землі. Кожного з окупантів буде покарано.

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Актуальні втрати ворога

Нагадаємо, що вранці 17 травня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про актуальні втрати ворога у розв'язаній Росією широкомасштабній війні проти нашої держави. Так, з 24 лютого ЗСУ вдалось знищити:

  • особового складу – 27 900 російських окупантів;
  • ворожих танків – 1 235 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3 009;
  • артилерійських систем – 578;
  • РСЗВ – 198;
  • засобів ППО – 90;
  • літаків – 201;
  • гелікоптерів – 167;
  • автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 109;
  • кораблів та катерів – 13;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436;
  • спеціальної техніки – 43 одиниці;
  • крилатих ракет – 97.

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Автор: Сергій Зятюк