В Україні зазвичай більшу частину товарів завозять з-за кордону. Однак їх точно можна виробляти і в рідній країні, до того ж, значно дешевше. Для цього потрібна лише ідея та підтримка влади. Які ніші в українському бізнесі ще не зайняті та як придумати ідею для старту – читайте далі.

Про це в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів президент Української асоціації виробників Олександр Громико. Він зазначив, що в Україні майже немає ніш у бізнесі, які повністю вільні.

Зверніть увагу Уряд представив 10 ініціатив для відновлення економіки України: деталі

"Практично немає ніш, які повністю не зайняті. Хіба що ноу-хау у сфері IT", – запевнив експерт. Однак, за його словами, можна знайти ідею для бізнесу, яка малорозвинена в Україні – варто лиш звернути увагу на товари з інших країн, які завозять в Україну.

► Ознайомтесь з китайськими товарами

"Для тих, хто хотів би розвивати невеликі виробництва, я завжди прошу звернути увагу на тих підприємців, які чим небудь торгують: на ринках, у павільйонах, магазинах. Навколо вас багато товарів, які виготовляють в Китаї. Навіть часник", –сказав Громико.

За його словами, у будь-якому гіпермаркеті приблизно 70% товарів – з Китаю. Однак весь цей товар можна зробити в Україні.

► Актуальною є переробка харчових продуктів

Громико запевнив, що велика перспектива є саме у сільськогосподарському бізнесі. Зокрема, у переробці.

Ми всі купуємо елітні продукти: італійську локшину, до прикладу. Вона часто робиться з нашого українського зерна,

– зазначив Громико.

"Ми експортуємо туди сировину з наших полей і нашого чорнозему, а назад – веземо готову локшину. Але це не глибока переробка. Це виробництво – не складне", – зауважив експерт.

Він порекомендував тим підприємцям, які думають, що це важко – пошукати в інтернеті процес переробки. Зазначив, що обладнання для цього бізнесу можна купити за достатньо малу вартість.

"Ми можемо конкурувати, в Україні все для цього є. При цьому, виробничі затрати в нас будуть значно нижчі, ніж у європейських країнах", – переконував експерт.

► Які складнощі виникають в українських підприємців

За словами експерта, виробляти в Україні можна безліч товарів, можна зробити великий бізнес-план, але основний недолік в Україні – вартість ресурсів.

В нас дорогі кредити, навіть в Польщі і Венгрії вони значно дешевші,

– сказав Громико.

Він ствердив, що кредитні програми за ставкою 5%, 7%, 9% річних лише можуть дати можливість відкривати власне виробництво. "Кредитуватися під 20% річних – дуже складно. Я навіть не знаю, який бізнес може витримати таку нагрузку", – підсумував Громико.

Він запевнив, що у разі, якщо влада зробить такі програми з низьким відсотком кредитування, у нас дійсно почне розвиватися виробництво.