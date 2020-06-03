Міськи голова Львова Андрій Садовий зазначив, що сьогодні вважає прийнятою шведську модель карантину, зокрема через те, що бізнес не можна "заганяти в плінтус".

Натомість йому треба давати можливість відновитися, щоб приносити гроші і до бюджету. Про це мер Львова заявив в ефірі 24 каналу.

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Передовсім, він заявив, що наразі місто працює і живе у звичному режимі, а напередодні зареєстрований антирекорд хворих є показником великої кількості проведених тестувань. Він коливається у 19%, що є нормою (йдеться про відсоток позитивних тестів ПЛР з тих, хто здали аналізи).

Якщо ви подивитеся на вулиці Львова, то побачите більш такий шведський варіант, коли люди вільніше себе почувають і вже відійшов страх. Шведська модель є більш прийнятна на сьогодні, тому що не можна бізнес заганяти в плінтус. Нема з чого жити, люди бідні. Ми дивимося надходження до бюджету, і у нас з початку року вже мінус 220 мільйонів,

– наголосив Садовий.

Він додав, що це живі кошти, на які планували створювати ті чи інші роботи. Мер Львова підкреслив – у місті очікують, що все-таки бізнес почне активніше працювати. "А відповідальність є на кожному з нас. Та сама маска у 18 разів унеможливлює захворюваність. Треба завжди її мати з собою, коли йдеш у публічні місця", – зазначив міський голова.

3 червня Львівщина встановила власний антирекорд за кількістю нових хворих. За добу в області виявили 96 нових хворих на коронавірус.

Нові пом'якшення і туризм

24 канал нагадує, що з 1 червня більшість областей пішли на пом'якшення, внаслідок яких міг відновитися внутрішній туризм. Зокрема, люди могли поїхати і до Львова. Мер Садовий розповів, які з останніх послаблень існують в місті – зокрема, й ті, що можуть привабити туристів.

У Львові вже працюють:

готелі,

літні тераси кав'ярень і ресторанів,

екскурсії до 8 людей,

музеї просто неба.

"Частина готелів і не закривалися. Ми такого обмеження не вводили. Закрилися ті готелі, де не було притоку гостей. Працюють тераси, можна піти з'їсти чогось смачного. Дуже багато терас кав'ярень працює. Ми уможливили екскурсії до 8 людей, працюють музеї під відкритим небом. Важливою є атмосфера. Люди на карантині себе трохи виснажили. Відтак, треба прогулятися містом. Запашна кава і хороша атмосфера – це тішить", – пояснив мер Львова.

Садовий додав, що закордонних туристів простежити складно. "Кордони ж відкриті. Добре, ви поміряєте температуру, але ви не знаєте, чи є в людини інфекція. Це також ще одне джерело загрози. Треба дивитися і моніторити ситуацію в Європі, що ми і робимо. Ми чітко моніторимо ситуація у Польщі, в Чехії, в сусідніх країнах", – сказав міський голова.

Чи буде наступне послаблення карантину

Мер Львова наголосив, що протягом 4 – 5 червня ситуацію в місті будуть моніторити.

"І вже в п'ятницю, 5 червня, обласна комісія буде ухвалювати рішення щодо наступних кроків, тому що уряд делегував виключно регіональним комісіям право приймати рішення щодо послаблення карантину", – пояснив Садовий.

Ситуація в лікарнях і тестування медиків на антитіла

Міський голова Львова розповів, що у місті щодня моніторять ситуацію по лікарнях, де також спостерігається стабільність.

"Базовою є – інфекційна лікарня. І вже впродовж місяця вона має стабільну кількість хворих – приблизно 155 людей. Ми готували на початку карантину орієнтовно 1,5 тисячі ліжок. Слава Богу, вони зараз не потрібні", – наголосив Садовий.

Окрім того, нещодавно у Львові почали тестувати медиків на антитіла – робити імуноферментний аналіз. За словами міського голови, зробивши більш ніж тисячу тестів, отримали цікаві результати.

Виглядає так, що 15% лікарів вже перехворіли, хоча деякі цього не знали. Хтось мав кашель у грудні, хтось нежить – у січні. Сьогодні ж вони мають ці антитіла – а це означає, що їхня імовірність захворювання є критично низькою. Вони в нас золотий запас для того, щоби бути з хворими і допомагати їм,

– підкреслив Садовий.