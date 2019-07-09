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      Бізнес досі чекає, поки Наглядова рада УЗ розгляне меморандум про співпрацю, – глава ДРС

      19 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / railinsider.com.ua

      Український бізнес завмер в очікуванні поки Наглядова рада державного монополіста "Укрзалізниці" розгляне меморандум про співпрацю з бізнесом.

      Про це заявила глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

      "Ми очікуємо, що Наглядова рада залізниці подивиться на меморандум, який зараз вже розроблений власне спільними зусиллями і правлінням залізниці, і вантажоперевізниками, і підтримає такий меморандум", – заявила Ляпіна.

      Меморандум про співпрацю між "Укрзалізницею" та бізнесом розроблений на майданчику ДРС. Документ повинен упорядкувати взаємодію між сторонами, однією з головних його завдань – є те, що монополіст "Укрзалізниця" при прийнятті своїх рішень буде прислухатися до бізнесу, сторони знайдуть спільну мову в багатьох питаннях.

      За словами Ляпіної, на жаль, на сьогоднішній день немає незалежного регулятора, який би регулював ціни на монопольні послуги "Укрзалізниці".

      "Такі регуляторні рішення приймає Міністерство (Міністерство інфраструктури України – ред.). Міністерство зобов'язане їх узгоджувати з Державною регуляторною службою. Так сталося, що саме ДРС стала тим майданчиком, на якому зустрічаються залізниця, міністерство і вантажоперевізники для того, щоб знайти спільну мову", – заявила Ляпіна.

      У проекті меморандуму зазначено, що до 1 квітня 2020 року залізниця не буде виходити з ініціативами, які передбачають як пряме підвищення тарифу, так і різні непрямі методи збільшення витрат вантажовідправниками.

      В останні роки промисловці постійно стикаються з подорожчанням послуг монополіста. Так, в 2018 році витрати вантажовідправників зросли на 30-35% в порівнянні з попереднім роком. За перше півріччя 2019-го вони збільшилися ще на 14%. Крім того, бізнес страждає від нестачі вагонів або нераціонального їх розподілу між вантажовідправниками.

      За словами глави ДРС, також бізнес мимоволі несе на своїх плечах недостатню ефективність залізниці.

      "І хоча ми, як регуляторна служба, не маємо відношення до пасажирських перевезень, але ми розуміємо, що фактично сьогодні відбувається перехресне субсидування, і фінансують всі ці проблеми, які є в пасажирських перевезеннях – вантажоперевізники", – заявила глава ДРС.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця Бізнес
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