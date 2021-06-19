Бізнесмен Фукс хоче оскаржити в суді рішення РНБО про санкції

Під час засідання РНБО 18 червня ухвалили рішення про введення економічних санкцій проти бізнесмена Павла Фукса. Сам Фукс планує подавати до суду і вже там відстоювати начебто неправомірність обмежень.

Про це Фукс повідомив у соцмережах. Він запевняє, що займається бізнесом та меценатством, справно платить податки і не має жодного відношення до компанії "Голден Деррік".

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Фукс каже, що не має відношення до "Голден Деррік"

Це легко перевірити, користуючись відкритими джерелами і точно легко перевірити, маючи можливості РНБО,

– написав Фукс.

Санкції проти бізнесмена ввели саме через компанію "Голден Деррік", якій всього лиш за один день вдалось отримати ліцензії на видобуток корисних копалин в україні.

Бізнесмен радить перевірити бізнес дружини Данілова

Фукс також закинув порушеннями секретарю РНБО Олексію Данілову. Мовляв, його дружина Людмила володіє частиною у компаніях Юрія Бродского – сина Михайла Бродського. До Бродського дружину начебто привів сам Данілов, який був членом партії "Яблуко".

Що відомо про санкції проти Павла Фукса?

Обмеження ввели 18 червня 2021 року. Підставою для цього став кейс компанії "Голден Деррік". Мовиться про незаконне отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.