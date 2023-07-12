Його "величність" Black Hornet: чим особливі мікродрони, які Україна отримує від Норвегії

У межах саміту НАТО міністерство оборони Норвегії оголосило, що передасть Україні додаткову 1 тисячу дронів Black Hornet Nano. Хоча вони й можуть розсмішити вас своїм розміром, адже вони менші навіть за смартфон, та ці дрони – надзвичайно важливий елемент в дрібних тактичних операціях.

Саме такі мікродрони стають справжніми "очима" війська під час операцій на тактичному рівні. Як наслідок, це дозволяє українським військам просуватися крок за кроком, звільняючи наші території. Чим особливі Black Hornet Nano – читайте на 24 Каналі.

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Характеристики та переваги мікродрона Black Hornet

Мабуть, найцікавішим питанням є розміри такого мікродрона. Так ось, він надзвичайно маленький. При довжині в 10 сантиметрів його ширина становить всього 2,5 сантиметри.

Таким чином він легко поміщається в долоні оператора. Ще більше вражає його вага – трохи більше як 16 грамів разом з акумулятором. Аби ж не загубити такого малюка.

Та насправді, такий дрібний розмір – це його велика перевага. Адже на відміну від "старших братів" на кшталт Mavic чи Autel він залишається практично непомітним для ворога.

Розмір мікродрона Black Hornet / фото Центр підготовки операторів БпЛА "Крук"

В один комплект Black Hornet Nano входять одразу 2 вертольотики. У такий спосіб, поки оператор використовує одного з них, інший встигає зарядитися.

Мікродрон здатен літати зі швидкістю до 5 метрів за секунду при силі вітру до 8 метрів на секунду. Загальна тривалість польоту – 25 хвилин, а відстань – понад 1 кілометр.

Попри своїх крихітні розміри, "Чорний шершень", як перекладається його назва, обладнаний камерами та тепловізорами. А зображення в режимі онлайн оператор отримує на свій дисплей.

Українці вже мають досвід застосування таких мікродронів. Адже вперше Норвегія почала нам їх постачати ще всередині 2022 року.

На що здатні дрони Black Hornet: дивіться відео

Недоліки Black Hornet Nano

Насправді недоліків не так і багато. Мабуть, головний з них – висока ціна комплексу. За контрактами 2010-их років вона могла досягати 190 тисяч доларів.

У такий комплекс входять дисплей, який одночасно є пультом керування, зарядна станція та 2 вертольоти. За ці ж самі гроші можна придбати близько 75 дронів Mavic 3 Fly More Combo – найпоширеніший тип БпЛА на полях російсько-української війни.

Звісно ж, за ці роки вартість мікродрона відчутно знизилася. Адже виробництво стало більш масштабним, мікродрони затребуваними, а отже з'явилася й альтернатива "Чорним шершням". Та це все одно надто дорого.

Ще одним мінусом можна назвати відстань роботи в 1 кілометр. Це відчутно звужує кількість завдань, які може виконувати Black Hornet. Навіть якщо порівнювати з тими ж "мавіками", у характеристиках яких заявлено 46-хвилиний політ на відстань до 6 кілометрів.

Один з найменших у світі дронів Black Hornet: дивіться відео

Які завдання можуть виконувати Black Hornet

Попри нечисленні недоліки, дрони – це вкрай важливий елемент сучасної російсько-української війни. Зокрема й мікродрони Black Hornet Nano. Адже вони здатні по-справжньому врятувати життя нашим військовим. А за таких умов їхня ціна не означає взагалі нічого.

На війні дрони виконують багато різноманітних функцій. Найпоширеніша з них – це розвідка. Саме це і є першочерговим завданням "Чорного шершня".

Саме в такий спосіб збройні сили Великої Британії використовували "Хорнет" під час операцій в Афганістані. Оператори розвідували ними ворожі позиції або ж могли "заглянути" за стіни чи інші перешкоди, щоб згодом туди безпечно могли зайти піхотинці.

Ще одна надзвичайна важлива функція, яку на війні виконують дрони – організація системи керування операціями. Тут усе просто – дрони супроводжують наших військових в оборонних чи наступальних операціях.

За допомогою такого дрона побратими можуть бачити те, чого не бачать самі бійці, та одразу їм про це повідомляти. Одним з таких яскравих прикладів ефективного застосування дрона був бій роти "Гонор" за дорогу поблизу Бахмута у квітні цього року.

Завдяки дронам командир роти міг бачити всю ситуацію на полі бою та дуже швидко координувати роботу взводу через його командира. Як наслідок, наші військові захистили позиції, відбивши атаку ворога.

Славетний бій роти "Гонор": дивіться відео

Ну й наостанок. Українці придумали ще один яскравий приклад використання застосування розвідувальних дронів – це такі улюблені скиди, відео з якими все частіше з'являються на просторах інтернету.

До дронів через спеціальні системи для скидів причепляють бойову частину, яку в потрібний момент скидають на ворожу техніку чи просто на голови ворогам. Втім, через свої дрібні розміри Black Hornet Nano в цьому неефективний.