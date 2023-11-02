Ймовірний блекаут в Україні: коли росіяни готуються влаштувати енергетичний терор
Джерело:Hromadske
Торік росіяни почали завдавати масованих ударів по українській енергоструктурі 10 жовтня. Цього року, ймовірно, вони вирішили дочекатися моменту, коли вона стане більш вразливою.
Наразі росіяни відновлюють свої витрачені запаси, тому виникла певна пауза у ракетних обстрілах. Їм вже це вдалося і цілком можливо, що вони вже готуються до нових атак.
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Зима може бути непроста
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко припускає, що росіяни засвоїли урок з тогорічних обстрілів енергетики – зрозуміли, що почали зарано. Коли тепло, українці можуть набагато легше та швидше відновлювати об'єкти.
Минулого року вони не досягти тих цілей, які ставили перед собою. Окупанти прагнули занурити низку великих міст у темряву на тривалий період. Олександр Харченко очікує, що нові атаки почнуться, як тільки стане холодніше.
Я можу лише припустити, що вони хочуть завдати потужніших ударів у той час, коли температура впаде до 0°C або нижче. Але це тільки припущення, я не можу передбачити, як будуть діяти абсолютно божевільні люди,
– пояснює він.
Енергетичний експерт впевнений, що відключення світла, вочевидь, точно будуть. Однак національного блекауту цієї зими скоріш за все вдасться уникнути.
Загроза блекауту: що відомо
- Українці готуються до нових атак – на критичній підстанції електромережі на півночі України звели стіну з бетонних блоків для захисту трансформаторів. На інші потенційні цілі встановлюють мішки з піском та сітчасті дахи.
- В Укренерго заявили, що відключення світла залежать лише від того, чи будуть масовані атаки. Якщо ж обстрілів не буде, то Україна готова без проблем проходити цю зиму. Також там зазначили, що енергетики тепер розуміють, як протистояти подібним загрозам.
- По всій Україні розгорнуто та підготовлено понад 10 800 Пунктів незламності від ДСНС та інших відомств і адміністрацій, де є все необхідне на випадок відключення електропостачання. Також за необхідності Служба порятунку може розгорнути ще 250 точок.