Ймовірний блекаут в Україні: коли росіяни готуються влаштувати енергетичний терор

Торік росіяни почали завдавати масованих ударів по українській енергоструктурі 10 жовтня. Цього року, ймовірно, вони вирішили дочекатися моменту, коли вона стане більш вразливою.

Наразі росіяни відновлюють свої витрачені запаси, тому виникла певна пауза у ракетних обстрілах. Їм вже це вдалося і цілком можливо, що вони вже готуються до нових атак.

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Зима може бути непроста

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко припускає, що росіяни засвоїли урок з тогорічних обстрілів енергетики – зрозуміли, що почали зарано. Коли тепло, українці можуть набагато легше та швидше відновлювати об'єкти.

Минулого року вони не досягти тих цілей, які ставили перед собою. Окупанти прагнули занурити низку великих міст у темряву на тривалий період. Олександр Харченко очікує, що нові атаки почнуться, як тільки стане холодніше.

Я можу лише припустити, що вони хочуть завдати потужніших ударів у той час, коли температура впаде до 0°C або нижче. Але це тільки припущення, я не можу передбачити, як будуть діяти абсолютно божевільні люди,

– пояснює він.

Енергетичний експерт впевнений, що відключення світла, вочевидь, точно будуть. Однак національного блекауту цієї зими скоріш за все вдасться уникнути.

Загроза блекауту: що відомо