Ймовірність блекауту цього року: наскільки готова українська енергетика

Понад рік тому, на початку жовтня росіяни почали масовано обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, що призвело до масових відключень світла. Українців попереджають, що росіяни можуть повторити свій план і цього року.

Україна повністю не встигла відновити всі постраждалі енергооб'єкти, однак більшість робіт вже виконано. Збитки, завдані росіянами оцінюють у мільярдах доларів США.

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Наслідки ворожих обстрілів

Міністр енергетики Герман Галущенко та прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошували, що план з відновлення виконаний на 80%. За словами Шмигаля високовольтні підстанції відновлені повністю. Однак найбільше збитків росіяни завдали ТЕЦ і ТЕС – вони були пошкоджені на 70% і неможливо за один сезон відновити їх повністю.

За оцінками Світового банку, завдані українській енергоструктурі збитки перевищують 10 мільярдів доларів США. Згідно зі звітом ООН, станом на 30 квітня 2023 року загальна потужність вироблення електрики зменшилася більш ніж удвічі. Пошкоджено або зруйновано було 42 з 94 критично важливих високовольтних трансформаторів

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко переконаний. що навіть за оптимістичного сценарію, під час холоду потужностей буде недостатньо. Можливий невеликий дефіцит, коли вдарять морози. Однак навіть у найгіршому випадку блекауту росіяни не зможуть досягти.

Ймовірність блекауту не перевищує 15 – 20%. Хоча це теж висока ймовірність. Наші енергетики знають, як використовувати алгоритм, що потрібен під час атак. Він вже напрацьований,

– розповів Омельченко.

Раніше Повітряні Сили повідомляли, що попри нарощення виробництва ракет, росіяни не зможуть з такою ж інтенсивністю атакувати енергооб'єкти. Однак загроза лишається, у росіян є літаки стратегічної авіації, літаки дальньої авіації, кораблі Чорноморського флоту.

Росіяни промацують протиповітряну оборону України, шукаючи слабкі та сильні сторони. Сили оборони своєю чергою реагують та роблять висновки. Атаки росіян на Україну не припинялися.

Росіяни хочуть занурити Україну у темряву