Запаси "світла" та харчів: як мешканцям багатоповерхівок пережити блекаут
Джерело:"Вікна"
Хоча Україна цього року набагато краща підготовлена для відсічі російських атак, передбачити їх вплив на енергосистему складно. Тому не слід відкидати сценарій блекаутів.
Для жителів сільських хат та заміських будинків простіше запастися "теплом" у період блекауту: можна придбати генератор або принести дрова. А ось що робити у цьому випадку мешканцям багатоповерхівок розповів інструктор з виживання Сергій Білоус.
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Які речі слід підготувати заздалегідь
Оскільки блекаут означає тривалу відсутність електрики, слід придбати ліхтарики та запасні батарейки до них. Крім того, варто купити газову лампу для приготування їжі. Також треба зробити запаси їжі: це каші швидкого приготування та різні консерви.
Якщо не буде електроенергії, то може не стати й води, а тому слід подбати про гігієнічні засоби зазделегідь, а саме зробити запас:
- вологих та сухих серветок;
- сміттєвих пакетів, відер.
Як перебути без опалення
Під час блекауту батареї – холодні, а, зважаючи, на те, що вже осінь, і далі температура все падатиме, у багатоквартирних будинках буде, м'яко кажучи, не дуже комфортно. Тому експерти радять утеплити двері, вікна та балкони у квартирі. Це можна зробити за допомогою теплоощадної плівки, ущільнювачів для вікон, пінополіетилена або скотча.
Блекаут в Україні: які прогнози
- Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що цьогоріч Україна набагато краща підготовлена до атак Росії по енергетичних об'єктах, ніж торік. Однак багато залежатиме від кількості та масованості ворожих ударів по енергосистемі.
- Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що тривалість та кількість відключень електроенергії залежатиме від обстрілів та погодних умов. Минулорічна зима була найтепліша протягом останніх 200 років, тому вдавалося мінімізувати відключення. Якщо погодні умови будуть більш суворі, ніж торік, то відключення світла, ймовірно, триватимуть 10 – 16 годин протягом доби. У 2022 році світла в середньому не було 8 – 12 годин.
- У ГУР попереджали, що Росія знову планує занурити українців у темряву.