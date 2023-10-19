Запаси "світла" та харчів: як мешканцям багатоповерхівок пережити блекаут

Хоча Україна цього року набагато краща підготовлена для відсічі російських атак, передбачити їх вплив на енергосистему складно. Тому не слід відкидати сценарій блекаутів.

Для жителів сільських хат та заміських будинків простіше запастися "теплом" у період блекауту: можна придбати генератор або принести дрова. А ось що робити у цьому випадку мешканцям багатоповерхівок розповів інструктор з виживання Сергій Білоус.

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Які речі слід підготувати заздалегідь

Оскільки блекаут означає тривалу відсутність електрики, слід придбати ліхтарики та запасні батарейки до них. Крім того, варто купити газову лампу для приготування їжі. Також треба зробити запаси їжі: це каші швидкого приготування та різні консерви.

Якщо не буде електроенергії, то може не стати й води, а тому слід подбати про гігієнічні засоби зазделегідь, а саме зробити запас:

вологих та сухих серветок;

сміттєвих пакетів, відер.

Щоб постійно перебувати на зв'язку, можна придбати павербанки для мобільних телефонів і планшетів. Їх слід тримати добре зарядженими.

Як перебути без опалення

Під час блекауту батареї – холодні, а, зважаючи, на те, що вже осінь, і далі температура все падатиме, у багатоквартирних будинках буде, м'яко кажучи, не дуже комфортно. Тому експерти радять утеплити двері, вікна та балкони у квартирі. Це можна зробити за допомогою теплоощадної плівки, ущільнювачів для вікон, пінополіетилена або скотча.

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