Калінінградську область Росії вночі накрив масштабний блекаут

Уночі 31 жовтня 2026 року Калінінград та інші міста області залишилися без електропостачання. Разом зі світлом зникали зв'язок та інтернет.

Причиною влада називає аварію на ТЕЦ. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Як почався нічний блекаут у Калінінграді 31 жовтня?

Перші тривожні повідомлення про відсутність світла почали масово з'являтися в інтернеті від місцевих жителів близько півночі на початку доби 31 жовтня. Ті публікували також численні фото та відео занурених у темряву вулиць. Повністю або частково без електропостачання опинилися не тільки Калінінград, а й іще 6 міст – Гурьєвськ, Світлогорськ, Піонерський, Янтарний, Гвардійськ та Багратіоновськ.

Одночасно зі зникненням електроенергії Калінінградська область, що є ексклавом Росії у Європі, зіткнулася з масштабним інфраструктурним колапсом. Виникли серйозні перебої у роботі мобільного зв'язку, домашнього та мобільного інтернету, а також повністю зупинився міський електротранспорт.

Блекаут у Калінінграді: дивіться відео очевидців

Що влада каже про причини блекауту у Калінінграді?

Прессекретарка голови регіону Маріам Башкирова написала у соціальних мережах, що причиною масштабного відключення стало спрацювання протиаварійної автоматики. І це, мовляв, призвело до часткового відключення обладнання на Калінінградській ТЕЦ-2, що миттєво спровокувало каскадний ефект по всій області.

Додамо, що ця ТЕЦ є найбільшою в регіоні та ключовим об'єктом генерації. Саме тому відключення частини її обладнання неминуче призводить до проблем у споживачів по всій області.

Цікаво, що деякі російські маргінальні ресурси вже встигли вдатися до відвертих маніпуляцій. Вони намагалися пов'язати блекаут із "масовими протестами в Польщі" та міфічними "спробами державного перевороту".