Як Київ забезпечуватимуть водою у випадку блекауту

Мер столиці розповів, як місто забезпечуватиме киян водою у випадку повного блекауту. У випадку перебоїв з водопостачанням у столиці забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води.

Спершу варто нагадати, що у випадку повної відсутності енергопостачання, працюватимуть ті торгові мережі та магазини, які живляться від генераторів. У них можна буде придбати питну воду. Проте місто також подбало про те, щоб містяни були з водою.

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Як киян забезпечуватимуть водою

В першу чергу, це бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів. Столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства "Київводфонд" та ще 6 бюветів "Київводоканалу" на лівому березі.

Крім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності. Місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн з водою.

Київ буде жити навіть під час блекауту

Інформацію про те, де розташований найближчий до вашого дому бювет і статус його підключення до електроенергії можна знайти на мапі бюветів.