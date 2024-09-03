Чи можливий взимку блекаут: експерт з енергетики сказав, чого чекати українцям

Росія від початку повномасштабного вторгнення на територію України атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Спеціалісти роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію, однак це не просто.

Часто з'являються повідомлення, що Україну взимку може очікувати блекаут. Експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський розповів 24 Каналу, що цей термін варто розуміти як миттєву втрату повної керованості енергосистеми.

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Чи очікує на Україну блекаут

На думку Максима Білявського, в енергосистемі України блекауту бути не може. Він пояснив це тим, що наша держава синхронізована з європейською енергомережею.

Сьогодні це проявляється тим, що ми імпортуємо електричну енергію з Європейського Союзу. Це дозволяє частково покривати дефіцит,

– сказав він.

Експерт з енергетики зазначив, що завдяки цьому енергосистема України зможе зберігати свої потужності. Крім того, існують і превентивні заходи, особливо тоді, коли є ризик небезпеки ракетного удару.

"Тому причин втрати керованості я особисто не бачу", – висловився Максим Білявський.