США хочуть допомогти Україні впоратись з блекаутами: як саме

Після російських обстрілів в Україні запровадили відключення електроенергії. Наразі США хочуть допомогти нашій країні впоратись з блекаутами.

США обговорюють з союзниками і партнерами можливості забезпечення України спецтехнікою в умовах продовження завдання Росією ударів по критичній інфраструктурі. Про це заявив речник Міноборони США Патрік Райдер.

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Як США хочуть допомогти Україні впоратись з блекаутами

За словами Райдера, наразі обговорюється підтримка в умовах блекаутів, які охопили значну частину країни.

Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти,

– зазначив речник Міноборони.

Він наголосив, що розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів тощо.

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Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 каналу, що хоч ушкодження значні, та блекаут Україні не загрожує. За його словами, в англійській системі подій – це повне виключення енергосистеми. Тоді вона стає некерованою – вона відключається, є багато техногенних аварій.

Втім, наша система на сьогодні абсолютно керована, і відключення, які відбуваються, це відключення свідомі.

Відключення світла в Україні

Раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що 12 країн готові постачати Україні енергетичне обладнання.

Очільник української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей. Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників.

Мер Києва не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку. Наразі у столиці вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також обладнали пункти обігріву. Водночас очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.

До речі, 9 листопада у всіх регіонах України діятимуть віялові відключення світла згідно з графіками. Аварійних відключень наразі не передбачають.

Максимум стабілізаційних обмежень прогнозують у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

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