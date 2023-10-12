Небо буде прикрите краще, – Черник сказав, чи здатна Росія знищити енергетику України

Удари по енергетичній інфраструктурі України будуть, але ми переживемо їх легше, ніж минулого року. Сьогодні Україна має нові засоби, щоб краще захистити важливі об'єти.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що взимку 2022 року ми мали менше засобів протиповітряної оборони. З цього погляду, сьогодні ситуація значно краща.

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Чого очікувати цієї зими

Наразі українці не відчувають, що настав критичний момент, бо пережили минулу зиму при значно гіршій підготовці. Відтоді у нас значно більше засобів і ми отримали нові військову допомогу.

В останньому пакеті з'явилася ракета AIM-9 Sidewinder. Вона наймасовіша, яка існує у природі. Їх виготовили понад 200 тисяч одиниць, а коефіцієнт успішності ураження цілей неймовірно високий. Небо буде прикрите краще, але треба пам'ятати, що проривання будуть,

– наголосив Петро Черник.

Він також додав, що не треба забувати, що наш противник має другу ракетну школу у світі, а впродовж вересня ми побачили безпрецедентну кількість застосувань "Шахедів". Відтак, спроби проривання нашої протиповітряної оборони точно будуть.

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Важливо пам'ятати, що з листопада 2022-го змінилася ситуація на ринку. Якщо раніше було проблемою знайти звичайний генератор чи павербанк, то сьогодні все це доступне. Тож зиму ми очевидно переживемо легше.

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