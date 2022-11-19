Чи загрожує Україні блекаут: детальне пояснення економіста

Російські окупанти завдають ударів по критичній інфраструктурі України. Через пошкодження енергетичної системи наша країна може опинитися у повному блекауті.

Про це 24 каналу сказав економіст Олег Пендзин. За його словами, в цій ситуації Україні важливо отримати від наших партнерів належне обладнання, щоб забезпечити збереження енергопостачання у власній країні.

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Чи загрожує Україні блекаут

Пендзин зазначив, що невідомо, як довго та наскільки потужно Російська Федерація буде продовжувати обстріли критичної інфраструктури України.

У тому вигляді, в якому сьогодні існує енергетична система України, я думаю, що блекауту не буде,

– заявив економіст.

За його словами, з погляду підтримання стабільності роботи генерації у цій ситуації надзвичайно важливим є розподіл електрики. Коли мовиться про майбутні негаразди з енергетичною системою, треба розуміти, що, згідно із заявами керівництва ДТЕК, є велика проблема з трансформаторами, запчастинами й агрегатами.

На думку Пендзина, допомогти тут може активне постачання нашими партнерами запчастин для швидкого відновлення критичної інфраструктури. Якщо це буде робитися, то цілком можливо, що вдасться принаймні зняти частину проблем.

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Що треба робити для недопущення блекауту

Пендзин зауважив, що в Україні достатньо серйозно зріс попит на пересувні генератори, які працюють на дизелю, тобто на двигунах внутрішнього згоряння. Вочевидь, із цим також нам намагаються активно допомогти.

Є сьогодні модель створення системи пересувних генерацій, які могли би завадити виникненню блекаутів у конкретних містах. Тобто я розумію, що сьогодні готуються різні варіанти розвитку подій, і все-таки маю величезну надію, що блекауту вдасться оминути,

– сказав економіст.

Він не підтримує ідею щодо пошуку можливостей виїзду за кордон, адже це викликає багато ускладнень. До того ж партнери України також перебувають у надзвичайно важкому стані щодо прийняття біженців. У цій ситуації нам набагато цікавіше й важливіше отримати від них належне обладнання, щоб забезпечити у власній країні збереження енергопостачання.

За словами Пендзина, найкращий вихід із ситуації – забезпечити функціонування української системи. Надзвичайно важливим також є паралельне забезпечення України протиракетною обороною, тому що малоймовірно, що росіяни заспокояться й припинять у такий спосіб тиснути на нашу владу з метою примусу до так званих переговорів.

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