Ознак немає, – очільник Євроради про те, чи була кібератака в Іспанії та Португалії
- Глава Євроради Антоніу Кошта спростував чутки про кібератаку, що могла стати причиною відключення світла в країнах Європи.
- Оператори електромереж працюють над пошуком причини та відновленням електропостачання, але немає доказів кібератаки.
В понеділок, 28 квітня, низка європейських країн опинилися без енергопостачання. Проте наразі не йдеться кібератаку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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Блекаут у Європі
Глава Євроради Антоніу Кошта спростував чутки про кібератаку.
Жодних ознак кібератаки,
– заявив він після спілкування з лідерами Іспанії та Португалії.
За його словами, оператори електромереж в обох країнах працюють над пошуком причини та відновленням електропостачання.
"Вони не ... визначили причину, але немає жодних доказів того, що це була кібератака, – сказав він, а потім додав, що "поки що нам потрібно почекати".
Нагадаємо, 28 квітня у низці країн Європи повідомляли про перебої з електропостачанням. Блекаут було зафіксовано у Іспанії та Португалії. За попередніми оцінками, це один з найбільших блекаутів у новітній історії Європи.
Зазначимо, що відключення електроенергії охопило значні території обох країн близько 12:32 за місцевим часом. Компанія Red Eléctrica заявила, що інцидент є "винятковим і абсолютно надзвичайним", а на повне відновлення енергопостачання може знадобитися від 6 до 10 годин.