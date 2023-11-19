Росія своєю некомпетентністю створює довготривалі загрози для ЗАЕС, – запорізький депутат

Через дії так званих російських керівників Запорізька АЕС протягом 1,5 години перебувала без доступу до електроенергії. Це вказує на те, що некомпетентне управління ЗАЕС може зашкодити її функціонуванню у майбутньому.

Такою думкою із 24 Каналом поділився депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Він впевнений, що тривалий контроль країни-агресорки над ЗАЕС негативно впливає на роботу атомної електростанції.

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Росія становить загрозу для Запорізької АЕС

Важливо, що нещодавній блекаут на ЗАЕС не є випадковістю. Сама присутність росіян у на території станції є загрозою для її безпеки, оскільки від них можна чекати будь-яких непрогнозованих дій. Наприклад, попри намагання спостерігачів МАГАТЕ вплинути на ситуацію, окупанти не припиняють утиски працівників, які відмовилися підписувати контракти з Росатомом.

Попри те, що російське військово-політичне керівництво вважає АЕС "своєю", і навіть призначає туди своїх енергетиків, їхні дії та некомпетентне поводження з обладнанням створює ризики для роботи станції.

Що сталося на ЗАЕС цього тижня За повідомленням Енергоатома, російські ставленики на ЗАЕС змусили співробітників використовувати неправильне мастило для дизельної електростанції, яка забезпечувала ЗАЕС електроенергією. Однак виявилося, що мастило російського виробництва при швидкому нагріванні піниться, через що дизельні генератори резервної електростанції вийшли з ладу. На думку української енергокомпанії, такі дії можуть призвести до деградації обладнання та систем, які забезпечують роботу АЕС.

"Загроза від неправильного використання станції та порушення технічного регламенту – не в моменті. Наслідки від неправильної експлуатації ЗАЕС можуть бути довготривалими, адже постраждале (від дій Росії – 24 Канал) критичне обладнання може вийти з ладу в майбутньому, навіть коли окупантів уже не буде на станції", – переконаний Кирильчук.

Відповідно, навіть не вчиняючи теракту, Росія все одно становить загрозу для безпеки на ЗАЕС. Зокрема і тому, що агресор накопичує військову техніку біля енергоблоків станції, прагнучи цим показати, що він тут надовго.

Дмитро Кирильчук про ситуацію на ЗАЕС: дивіться відео

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