Блейк Лайвлі – 31: Топ-5 найвідоміших ролей акторки

25 серпня голлівудська акторка Блейк Лайвлі святкує свій 31-ий день народження. Знаменитість може похизуватись чималими здобутками в світі кінематографу та ідеальною сім'єю.

Блейк Лайвлі з дитинства знала, ким прагне стати, коли виросте. Все тому, що зірка народилась в сім'ї акторів Ерні і Елайн Лайвлі. З ранніх років майбутня зірка вчилась майстерності у своїх батьків, відтак вже у зрілому віці вона реалізувала свій творчий потенціал.

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Розкішна білявка вміло перевтілюється у різні образи, що допомагає їй тонко передати характер персонажа. До дня народження Блейк Лайвлі журналісти LifeStyle 24 підібрали найвідоміші ролі акторки, які не залишать байдужими навіть найобізнаніших кіноманів.

Серіал "Пліткарка" (2007 – 2012)

Найбільш знаковою роллю Блейк Лайвлі вважають образ Серени ван дер Вудсен в серіалі "Пліткарка". Багатосерійна кінострічка розповідає історію учнів елітної школи, які закохуються, переживають сімейні та шкільні драми, втрачають та знаходять нових друзів. Насичена подіями драма стала улюбленою для багатьох кіноманів.

Дивіться трейлер серіалу "Пліткарка" (відео):

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"Вік Адалін" (2015)

Прихильники творчості Блейк Лайвлі з впевненістю можуть сказати, що роль акторки у фільмі "Вік Адалін" – одна з найкращих робіт зірки. У кінострічці вона зіграла роль жінки на ім'я Адалін. Моторошна автокатастрофа розділила її історію на "до" та "після" події. Все тому, що під час ДТП Адалін перестала старіти, в той час як її донька стрімко дорослішала. Така особливість позбавила жінку безтурботного життя з рідними.

Дивіться відео трейлеру "Вік Адалін":

"Особливо небезпечні" (2012)

Окрім ролей милих дівчат, Блейк Лайвлі зіграла у кримінальному трилері Олівера Стоуна. Фільм розповідає історію молодих мільйонерів, які розбагатіли завдяки наркоторгівлі. Однак прибутками хлопців та їх чарівної подруги зацікавився картель.

Дивіться трейлер фільму "Особливо небезпечні" (відео):

"Мілина" (2016)

Блейк Лайвлі знялась і у фільмі жахів "Мілина". Кінострічка розповідає про молоду серфінгістку Ненсі Адамс, яка потрапляє на піщану мілину та намагається вижити. Дівчина залишається у смертельній пастці акули, яка не планує відпускати свою жертву.

Дивіться трейлер фільму жахів "Мілина" (відео):

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"Проста послуга" (2018)

Не менш захопливою є нова роль Блейк Лайвлі у кінострічці "Проста послуга", яка невдовзі з'явиться на телеекранах. Фільм розповідає про таємниче зникнення жінки на ім'я Емілі. Стається це, коли вона просить новоспечену подругу виконати просту послугу. Та пошуки жінки можуть розкрити багато нового про загадкову багатійку.

Дивіться трейлер фільму "Проста послуга" (відео):

Розкішна білявка, тендітна дівчина, вибаглива багатійка, спортсменка, яка прагне вижити, підліток, що переживає найкращі роки свого життя – здається, Блейк Лайвлі може зіграти будь-яку роль. Талановита акторка вражає прихильників своєю майстерністю, а фільми за її участю стають популярними в перші ж тижні прокату.

У буденному житті Блейк Лайвлі є не менш успішною. Разом зі своїм чоловіком – голлівудським актором Раяном Рейнольдсом – вона виховує двох чарівних доньок Інес та Джеймс.