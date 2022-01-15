Блінкен та Боррель поспілкувались телефоном: говорили про Україну

15 січня 2022 , 22:06
Читать новость на русском

Джерело:

Держдеп США

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем. Під час розмови вони обговорили ситуацію довкола України через загрозу російського вторгнення.

Ентоні Блінкен та Жозеп Боррель обговорили можливі заходи для протидії Росії у разі її вторгнення до України. Держсекретар США заявив, що дії Кремля викликають тривогу.

Цікаво Можуть увійти за одну ніч, – ексгенсек НАТО про членство Фінляндії й Швеції через агресію Росії

Блінкен та Боррель обговорили координацію своїх дій

Держсекретар США та голова дипломатії ЄС обговорили координацію своїх дій з НАТО та європейськими партнерами через російську загрозу. Спільні заходи мають стати спільною відповіддю на агресію Кремля у випадку повномасштабного вторгнення до України.

Ентоні Блінкен наголосив, що подальша агресія Кремля матиме серйозні наслідки. Вони будуть швидкими, жорсткими та скоординованими.

На своїй сторінці у твітері Жозеп Боррель заявив, що розповів держсекретарю США про результати неформальної зустрічі глав МЗС Євросоюзу, яка відбулася 14 січня. Дипломат також наголосив на координації спільних дій з американськими партнерами.

Загроза російського вторгнення до України: останні новини

  • Про можливість повномасштабної російської агресії проти України говорять ще від жовтня 2021 року. Ще від тоді Росія стягує свої війська до наших кордонів.
  • Через загрозу вторгнення розмови про членство України в НАТО стали ще більш актуальними. Однак у грудні 2021 року в Кремлі вирішили висунути ультиматум Альянсу у вигляді "гарантій безпеки". Росія вимагає від НАТО не приймати нових членів, зокрема Україну.
  • Так звані "гарантії безпеки" були об'єктом обговорення під час переговорів з США, НАТО та ОБСЄ, які проходили з 10 по 13 січня 2022 року. Однак у Кремлі ці переговори назвали провальними.
  • За даними розвідки США, Росія планує провокації, якими хоче виправдати мету свого вторгнення. За деякими даними, Кремль уже готує відповідну агентуру.

До теми плануємо сюжет про можливі провокації Росії: дивіться відео

 

Автор: Іван Магуряк