Захисники два роки тримають фронт, час перепочити, – Блінкен закликав до мобілізації

Під час свого візиту до Києва Ентоні Блінкен висловився щодо мобілізації в Україні. За його словами, ротація допоможе військовим відпочити. Про це він сказав під час виступу перед студентами Київського політехнічного інституту.

Держсекретар США перебуває в Україні з неоголошеним візитом. Він уже зустрівся із Зеленським і відвідав Veterano Pizza разом з Дмитром Кулебою. Останнє змусило політологів говорити про кулінарну дипломатію, адже торік чиновники відвідали Макдональдс.

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Що сказав Блінкен

Все, що просять українці, – це допомогу, можливість захищати себе і те, яким вони є як народ. Захисники, які понад два роки тримають цей фронт, вимагають допомоги. Їм потрібно перепочити, і мобілізація – це те, що дозволяє вам зміцнювати оборону, створювати більше різних воєнних підрозділів і укріплювати свої рубежі,

– наголосив він.

Водночас чиновник підкреслив: Америка допомагає Україні "робити це в такий спосіб, щоб Україна перемагала не лише сьогодні, але й запобігала атакам у майбутньому". До того ж на боці нашої держави не лише США, а й низка інших країн.

"Ми знаємо, що час має значення, тому жодної хвилини ми не марнуємо. Щойно було прийнято рішення у Конгресі, в Україну уже вирушила досить широка допомога, і її буде ще більше. Інші партнери, наприклад, Польща, теж долучаються", – повідомив держсекретар.

Як він розповів, Польща долучає і свою допомогу, і прискорює імпорт допомоги від інших.

"Україна захищає суверенітет, територіальну цілісність, незалежність – цінності, які лежать в основі статуту ООН. Усі розуміють: якщо Путіну дати те, що він хоче, це просто заохотить інших таких самих диктаторів", – підсумував Блінкен.

Навіщо Блінкен приїхав до Києва

Наприкінці квітня вже повідомляли, що США тиснуть на Київ, аби той вирішив проблеми з мобілізацією. Пізніше навіть мовилося про те, що постачання західної зброї допоможе в цьому питанні, адже солдатам буде чим воювати.

У ЗМІ вже назвали цей візит Блінкена в Україну заспокійливим. Мовляв, він приїхав запевнити, що допомога буде. Але адміністрації Байдена потрібні перемоги.