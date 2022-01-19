Блінкен і Кулеба почали особисту зустріч

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба взяв участь у переговорах з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сталося це 19 січня у межах візиту Блінкена до України.

Як повідомили на сторінці українського МЗС у фейсбуці, зустріч відбувається у форматі тет-а-тет.

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Подробиць зустрічі у МЗС поки не розкривають. Ймовірно, вони з'являть вже після завершення переговорів.

Блінкен в Україні: що відомо

Ентоні Блінкен прибув в Україну зранку 19 січня. Як відомо, його візит не був запланований, про нього стало відомо лише напередодні.

Голова Держдепу США розповів, що Байден попросив відвідати Україну з трьох причин, зокрема:

Ще раз підтвердити підтримку, яку надають США. Байден наголосив на відданості територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Обговорити підсумки тижня інтенсивної дипломатії, який представники США завершили разом з Росією. А також проконсультуватися щодо наступних кроків.

Блінкен додав, що США чітко вказали Росії на те, що у разі агресії проти України, дії Кремля матимуть серйозні наслідки не лише з боку Штатів.

За останні кілька років українці показали, що за допомогою друзів з усього світу вони можуть подолати будь-які перешкоди,

– наголосив він.

Своєю чергою, Володимир Зеленський подякував за потужну підтримку України з боку США.

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Повний текст публікації МЗС України:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен розпочали зустріч у форматі тет-а-тет.