Просуває інтереси Росії, – Блінкен назвав "Північний потік-2" згубним для України

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Держсекретар США Ентоні Блінкен вкотре вкрай негативно висловився щодо російського "Північного потоку-2". Він зазначив, що цей газопровід несе шкоду не лише для України, а й Польщі та інших держав.

Джерело:

BBC

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що газопровід "Північний потік-2" – це просування російських інтересів у Європі. Як висновок – це загроза для України. 

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"Північний потік-2" – це погана ідея

Ентоні Блінкен нагадав слова президента США Джо Байдена щодо "Північного потоку-2". Той чітко заявляв, що газопровід – це погана ідея.

Він просуває інтереси Росії, підриває інтереси Європи і суперечить тим принципам, які ЄС встановив щодо енергетичної безпеки – не бути залежними від однієї країни, у цьому випадку Росії,
– сказав Блінкен.

"Північний потік-2" Блінкен назвав згубним не лише для України, а Польщі та інших європейських держав.

Важливо! Напередодні глава МЗС Німеччини Гайко Маас та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили "Північний потік-2" на саміті G7 у Лондоні. Позиції обох країн щодо цього питання й надалі розходяться: штати виступають проти трубопроводу, Німеччина – вклала у нього гроші і підтримує будівництво.

Зустріч Путіна і Байдена

Держсекретар США розповів, що переймається не так самою особистістю лідера Кремля, як агресивними діями Росії. Про це він заявив у контексті запитання про перспективи зустрічі між Джо Байденом і Володимиром Путіним.

Ми зосереджені не так на Володимирі Путіні чи будь-якій іншій особі, а на діях Росії. Як чітко заявив президент Байден, якщо Росія продовжить діяти агресивно та необдумано… Тоді ми будемо відповідати,
– заявив Блінкен.

Тут він згадав кібератаку Solar Winds, втручанням у вибори в США і арешт Навального.

Блінкен в Україні