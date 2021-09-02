Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Кабула
Джерело:твітер Ентоні Блінкена
Держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану. Він також наголосив, що партнерство Вашингтона та Києва зараз міцніше, ніж будь-коли раніше.
Блінкен був присутній на зустрічі президентів США та України, яка відбулася 1 вересня у Білому домі.
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Блінкет наголосив на міцному партнерстві та подякував Україні
"Було приємно приєднатися до зустрічі президента США Джо Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським. Американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли", – зазначив він.
Держсекретар Сполучених Штатів додав, що Вашингтон відданий світлому і процвітаючому майбутньому України.
Також Блінкен висловив подяку Україні за вивезення людей з Кабула.
Я дякую Україні за її допомогу в евакуації тих, хто перебуває в групі ризику в Афганістані,
– додав він.
Нагадаємо, завдяки українським військовим вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади. Зробити це не наважилися ні американці, ні канадійці.
Евакуація Україною людей з Кабула: коротко
- Україна перебуває серед держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих людей з Афганістану. Загалом українськими літаками з Кабула вивезли 700 українців та іноземних громадян.
- 31 серпня Афганістан залишили всі американські військові, а владу в аеропорту захопили таліби. Тому тепер евакуйовувати людей звідти буде важче.
- Але Україна не зупинятиметься, адже не всіх українців встигли вивезти з окупованої країни. За словами Дмитра Кулеби, приблизно 200 громадян попросили забрати їх.
Текст повідомлення Ентоні Блінкена:
Було приємно долучитися до зустрічі президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Американсько-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми прагнемо світлого та процвітаючого майбутнього України. Я вдячний Україні за допомогу в евакуації осіб з групи ризику в Афганістані.