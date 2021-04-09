Держсекретар США Блінкен пояснив слова Байдена про Путіна-вбивцю

Тоні Блінкен пояснив слова Джо Байдена про те, що "Володимир Путін – вбивця". Держсекретар США зазначив, що Білий дім допускає різкі заяви, однак готовий вести співпрацю з Росією.

Відповідну заяву Блінкен зробив в інтерв'ю журналісту Девіду Ігнатіуса, на основі якого він написав статтю для видання.

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Блінкен про різкі слова Байдена щодо Путіна

Журналіст запитав у держсекретаря США, як Байден може одночасно називати Путіна убивцею і працювати з ним.

Блінкен пояснив це прагматизмом Білого дому. За його словами, Байден допускає різкі заяви, однак водночас він готовий вести співпрацю з Росією.

Він (Байден – 24 канал) чітко бачить дві речі. Йому необхідно притягувати Росію до відповідальності за будь-які ворожі дії, які вона робить, і водночас час він залишається відкритим до співпраці у сферах, які мають взаємний інтерес,

– заявив Блінкен.

До слова, інтерв'ю Блінкена виданню стало першим тривалим інтерв'ю держсекретаря віч-на-віч з журналістом. Під час нього обговорили зовнішню політику чинної адміністрації США.

Путін – вбивця: що відомо про слова Байдена