Держсекретар США Блінкен пояснив слова Байдена про Путіна-вбивцю

Тоні Блінкен пояснив слова Джо Байдена про те, що "Володимир Путін – вбивця". Держсекретар США зазначив, що Білий дім допускає різкі заяви, однак готовий вести співпрацю з Росією.
Джерело:The Washington Post
Відповідну заяву Блінкен зробив в інтерв'ю журналісту Девіду Ігнатіуса, на основі якого він написав статтю для видання.
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Блінкен про різкі слова Байдена щодо Путіна
Журналіст запитав у держсекретаря США, як Байден може одночасно називати Путіна убивцею і працювати з ним.
Блінкен пояснив це прагматизмом Білого дому. За його словами, Байден допускає різкі заяви, однак водночас він готовий вести співпрацю з Росією.
Він (Байден – 24 канал) чітко бачить дві речі. Йому необхідно притягувати Росію до відповідальності за будь-які ворожі дії, які вона робить, і водночас час він залишається відкритим до співпраці у сферах, які мають взаємний інтерес,
– заявив Блінкен.
До слова, інтерв'ю Блінкена виданню стало першим тривалим інтерв'ю держсекретаря віч-на-віч з журналістом. Під час нього обговорили зовнішню політику чинної адміністрації США.
Путін – вбивця: що відомо про слова Байдена
- 17 березня у відеоінтерв'ю ABC News ведучий запитав Джо Байдена, чи вважає той очільника Росії Володимира Путіна вбивцею. Глава Білого дому відповів: "Так, вважаю".
- Путін на це відреагував дитячою приказкою: "Хто обзивається – сам так називається".
- Пізніше речниця американського лідера Джен Псакі на запитання, чи не шкодує Байден про свої слова, відповіла: Ні. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання".
- Деякі світові лідери заявили, що поділяють цю думку Байдена, зокрема глава Литви Гітанас Наусєда.
- В Україні публічно слова Джо Байдена підтримали очільник МВС Арсен Аваков та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Коментарів від Володимира Зеленського не було.