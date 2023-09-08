Візит Блінкена в Україну: держсекретар США відвідав Ягідне й подивився на роботу енергооб'єкта

Під час свого другого дня візиту в Україну державний секретар США Ентоні Блінкен вирішив виїхати за межі Києва. Так, американський дипломат відвідав село Ягідне у Чернігівській області, де окупанти у шкільному підвалі утримували кількасот цивільних українців.

Крім того, держсекретар США мав зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. З ним він відвідав один з енергетичних об'єктів, щоб переглянути його роботу.

Блінкен відправився у Ягідне

Під час візити у шкільний підвал у селі Ягідне в Чернігівській області Ентоні Блінкен сказав, що його найбільше вразили жахливі наслідки російської агресії проти України.

Все це зводиться до людського виміру, до життів, історій чоловіків, жінок і дітей, які були ув'язнені в підвалі цієї будівлі поруч з нами. І це лише одна будівля в одному селі, в одній громаді в Україні, і це історія, яку ми бачили знову, і знову, і знову,

– наголосив держсекретар.

Він також наголосив, що російська армія продовжує вчиняти зло на території України. До того ж Блінкен нагадав обстріл Костянтинівки в Донецькій області 6 вересня, жертвами якого стали 16 людей.

Водночас держсекретар США запевнив, що світ бачить неймовірну стійкість українського народу. Зокрема, українці об'єднуються, щоб знешкодити боєприпаси й міни, і все відбудувати – буквально повернути землю, яку у них забрали.

Наостанок Блінкен запевнив, що США пишаються бути партнерами України й допомагати нашій державі в усіх її зусиллях.

Блінкен і Шмигаль були на енергооб'єкті

Денис Шмигаль 7 вересня розповів, що разом з Ентоні Блінкеном вони відвідали один з енергетичних об'єктів нашої держави, щоб побачити та оцінити його роботу. Очільник Кабміну наголосив, що розраховує на подальшу співпрацю з американцями.

"Розраховуємо на підтримку США в підготовці до опалювального сезону та налагодження тісної співпраці між українськими й американськими енергокомпаніями", – наголосив він.

Шмигаль і Блінкен відвідали енергооб'єкт / Відео Дениса Шмигаля

Що робив Ентоні Блінкен в Україні