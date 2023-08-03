Кожен член ООН має сказати Москві "досить", – Блінкен "налетів" на Росію через шантаж України

У США закликали членів ООН звернутися до Росії з вимогою припинити шантажувати Україну. Штати заявляють, що Росія використовує для шантажу Чорне море.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що на дебатах високого рівня Ради Безпеки ООН повинні розглянути агресивну війну Росії проти України як напад на глобальну продовольчу систему.

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За словами Блінкена, кожен член ООН має сказати Москві "досить" використовувати Чорне море для шантажу.

Кожен член цієї ради, кожен член Організації Об’єднаних Націй має сказати Москві: "Досить!" Досить використовувати Чорне море для шантажу. Досить використовувати найвразливіших людей у світі як важіль у своїх інтересах. Досить цієї невиправданої аморальної війни,

– наголосив він.

Блінкен нагадав, що торік завдяки зерновій ініціативі, укладеній ООН і Туреччиною, у світ було доставлено понад 32 мільйонів тонн українських продуктів харчування.

За словами держсекретар, зернова ініціатива ніколи не була б необхідною, "якби не вторгнення Росії в Україну та блокада нею українських портів".

Він звернув увагу на брехливість зауважень Кремля, який вийшов із зернової угоди, мовляв, санкції нібито обмежували експорт російської сільськогосподарської продукції.

Як сказав Блінкен, санкції прямо виключають продукти харчування та добрива.

"На той момент, коли вона відмовилася від цієї ініціативи, Росія експортувала більше зерна та мала вищі ціни, ніж будь-коли раніше. І якою була відповідь Росії на страждання та обурення світу через її вихід з угоди? Обстріли українських зерносховищ, мінування входів у порти, погрози атакувати будь-яке судно в Чорному морі, незалежно від його прапора, незалежно від його вантажу", – резюмував Блінкен.

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