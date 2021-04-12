Блінкен та Столтенберг обговорили дії Росії біля українських кордонів

Держсекретар США Ентоні Блінкен та генсек НАТО Єнс Столтенберг провели офіційну розмову. Під час неї вони зачепили тему російського загострення на тимчасово окупованому Донбасі.

Деталі розмови політиків

Блінкен та Столтенберг обговорили низку питань. Не оминули увагою і стягування російських військ до кордону України.

Важливо Ми готові до наступу Росії, – Зеленський

Політики обговорили негайну необхідність припинення Росією агресивного військового накопичення вздовж кордонів України та в окупованому Криму,

– мовиться у повідомленні.

Блінкен та Столтенберг проаналізували перспективи просування миру в Афганістані, а також плани майбутнього Саміту НАТО.

Зауважимо, за даними української розвідки, Росія перекидатиме свої війська до кордонів ще до кінця квітня 2021 року. Наразі Москва стягнула 16 батальйонно-тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників.

Головне про загострення на Донбасі

Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до нашого кордону під виглядом бойових навчань. Крім того, розвідка встановила, що Кремль може спробувати просунутися вглиб України.

Міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team виявила польовий військовий табір Росії біля українського кордону .

військовий табір Росії біля українського кордону ОБСЄ повідомила, що проросійські бойовики на Донбасі стягнули танки.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що не залишить Україну на одинці у разі російської ескалації.



Розташування російських військ біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу