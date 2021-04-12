Блінкен та Столтенберг обговорили дії Росії біля українських кордонів

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Держсекретар США Ентоні Блінкен та генсек НАТО Єнс Столтенберг провели офіційну розмову. Під час неї вони зачепили тему російського загострення на тимчасово окупованому Донбасі.

Джерело:

Держдепартамент США

Деталі розмови політиків

Блінкен та Столтенберг обговорили низку питань. Не оминули увагою і стягування російських військ до кордону України.

Важливо Ми готові до наступу Росії, – Зеленський

Політики обговорили негайну необхідність припинення Росією агресивного військового накопичення вздовж кордонів України та в окупованому Криму,
– мовиться у повідомленні.

Блінкен та Столтенберг проаналізували перспективи просування миру в Афганістані, а також плани майбутнього Саміту НАТО.

Зауважимо, за даними української розвідки, Росія перекидатиме свої війська до кордонів ще до кінця квітня 2021 року. Наразі Москва стягнула 16 батальйонно-тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників.

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Розташування російських військ біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу